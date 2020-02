BÉLEC, Henriette



Au Centre d'hébergement Rose-de-Lima, à Laval, le jeudi 20 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Henriette Bélec, épouse de feu Jean-Guy Tétreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Pierre Gagnon), Christian (France Courteau), Jocelyne (Jean-François Paquin), Sylvie (Robert Tourangeau) et Alain (Carole Marcoux). Elle était la grand-mère de Katerine (Maxime), Philippe (Véronique), Félix, feu Marie, Francis (Pascale), Simon (Mireille) et Lili, et l'arrière-grand-mère de Maude, Ève, Camille et Laurie. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Lucille, Jeannette, Lise, Denise et Pierrette, ses amies ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier du fond du coeur tous les membres du personnel de l'unité des soins palliatifs Rose-de-Lima, pour leurs soins exceptionnels et leur dévouement incomparable.La famille accueillera parents et amis au complexele vendredi 6 mars 2020 entre 18h et 21h ainsi que le samedi 7 mars entre 9h et 10h30. Des funérailles seront célébrées à l'église Saint-Martin, au 4080, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, le samedi 7 mars 2020, à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société des Missions-Étrangères du Québec seraient appréciés.