SABOURIN, Claire



Le mercredi 19 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Claire Sabourin, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants Sylvaine (Claude), Gérald (Johanne), Guy, Agnès (Stan) et Elise (Yves), ses onze petits-enfants Martin (Andrée-Anne), Dominique (Patrice), Alyssa, Maude (Vincent), Adèle, Nathan (Angélique), Jason, Joshua (Sixtine), Maxime (Vanessa), Timothy et Laura (Nic), ses cinq arrière-petits-enfants Charlie, Mégane, Thomas, Olivier et Elisa, ainsi que ses belles-soeurs, ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 7 mars 2020, de 13h à 18h, à la :85, CHEMIN DE LA COMMUNEVAUDREUIL-DORION, J7V 2C3où un hommage sera rendu vers 15h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison Trestler seraient grandement appréciés."À cause d'une allergie sévère aux parfums, nous vous demandons de vous abstenir d'en porter lors de votre visite."www.aubryetfils.com