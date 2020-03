TARDIF, Antonyne



De Laval, le lundi 24 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Antonyne Tardif, épouse de M. Georges Lauzier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Carine (Pierre), ses petits-enfants Tristan et Sara-Ève, ses frères et soeurs Marthe (André), Angèle (Normand), Aline (Janot), Jean (Ginette), Céline (Paul-André), Louis (feu Suzanne) et Jocelyne (André), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 14 mars 2020 de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour en l'église Notre-Dame de L'Assomption (1015, boul. Labelle, Blainville) à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Laurentides.