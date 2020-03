MORRISSETTE, Micheline

(Mikaéline)



À l'hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Micheline Morrissette, fille de feu Rolland Morrissette et feu Réjeanne Croteau.Elle laisse dans le deuil son époux M. Michel Allard, sa fille Héloïse (Simon Prévost), ses petits-enfants Elizabeth et Tim, ses soeurs Louise, France, Nicole et Raymonde, son frère Raymond, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis (es).La famille vous accueillera le vendredi 6 mars 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h auxSAINTE-AGATHE-DES-MONTSLe samedi 7 mars 2020, prière de vous rendre directement à l'église de Val-David pour les funérailles qui débuteront à 10h30.Un don à la Fondation Médicale des Laurentides serait apprécié.