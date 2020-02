ARCHAMBAULT, Jeannine



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 21 février 2020 à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Archambault, conjointe de feu M. Michel Battista et mère de feu Michel Tremblay (Monique Champagne).Elle laisse dans le deuil son fils Serge Tremblay (Diane Cuierrier), ses petits-enfants Isabelle (Philippe), Martin, Stéphan et Julie, ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses soeurs Lucille, Pauline, Huguette et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 8 mars 2020 de 10h à 13h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 13h.