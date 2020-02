ROSSIGNOL, Odette



De Rosemère, le 15 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Mme Odette Rossignol.Pendant de nombreuses années, Mme Rossignol a été enseignante et directrice d'écoles primaires sur le territoire de la Rive-Nord de Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Huguette et son conjoint Michel, sa petite-fille Karine (Jonathan) et son arrière-petit-fils Léo, sa soeur Aline, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mars de 13h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 17h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.