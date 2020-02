LOUETTE, Suzanne (née Hallé)



Est décédée paisiblement à Valleyfield le 21 février 2020, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Georges, ses enfants Christiane et Richard (Victoria), ses petits-enfants Mélissa, Jake et Julie, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances chez :4695, BOUL. ST-JEAN, D.D.O. (Qc) H9H 2A7voluntas.ca | (514) 695-7979le samedi 7 mars 2020 de 13 à 14h et le service suivra à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.