ARCHAMBAULT, Denis



Mercredi le 26 février 2020, à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, est décédé paisiblement entouré de ses proches M. Denis Archambault, à l'âge de 70 ans.Il est prédécédé par son épouse bien-aimée, feu Franceen Tkatch, son père feu Paul Archambault, et sa soeur feu Lynda Archambault.Il laisse dans le deuil ses enfants Carl Slater (Danielle Slater) et Robin Slater (Mark Huntington). Il manquera beaucoup à ses petits-enfants Olivia et Ethan Slater, sa mère Ermine Brault, ses frères et soeurs Paulette (Philippe Boisclair), Raymond (Sylvie Brien), Guy, Régent (Danielle Demers), Réal (Luce Brisson), Ginette (Alfred Morin), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :samedi le 7 mars, de 17h à 18h, suivi de la cérémonie à 18h.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer peuvent être faits en sa mémoire.