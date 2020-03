LECHASSEUR (née Vanasse)

Gisèle



À Repentigny, le 24 février 2020, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Gisèle Vanasse, épouse de feu M. Alcide Lechasseur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Lucie) et Normand (Nathalie), ses petits-enfants Émilie (Steve), Valérie (William), David (Jessica) et Jade (Félix), ses arrière-petits-enfants Jason, Derek , Médérick et Florence, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice arrière du complexe funérairele jeudi 5 mars 2020 dès 15h, suivi d’une cérémonie religieuse à 19h au salon même.Un merci spécial au personnel de l’Hôpital Pierre Le Gardeur pour les bons soins prodigués.