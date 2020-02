BERGERON, Lise



À Montréal, le 21 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Lise Bergeron, épouse de M. André Bouvette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères Michel (Manon Gosselin), Nicole (Michel Ricard), Lucie (Vern Kempffer), Pierre et Éric, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars 2020 de 12h à 16h au salon funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation PalliAmi seraient appréciés.