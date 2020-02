DESJARDINS, Suzanne



De Montréal, le 15 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Suzanne Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Gallant (Michelle Méthé) et Denis Gallant (Élaine Tremblay), ses petits-enfants: Sophie et Mathieu, ses frères et soeurs: Vincent, André, Jean-Claude, Aline et Lise et leurs conjoints(es) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 mars de 12h à 16h au:ST-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.