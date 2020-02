Hausse de taxes : colère et frustration à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – La présentation du budget 2020 n’a pas fait beaucoup d’heureux à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, samedi.

En effet, les taxes vont augmenter en moyenne de 2,8 %. Cette hausse intervient alors que de nombreux résidents sont encore en train de faire des travaux de réparation après les importantes inondations du printemps dernier.

«On ne gagne pas des salaires de fou. Nos salaires ne montent pas de 3 ou 4 %. Mais eux autres, ils nous augmentent de 2,8 %. Ça n’a ni queue ni tête», a lancé un citoyen après la réunion.

«Est-ce que c’est un jeu politique? On vide nos poches pour dire au gouvernement que, finalement, on n’a plus d’argent», s’interroge un autre.

«Il y a du monde, pas mal de monde, qui va faire faillite», croit une troisième.

Le seul conseiller municipal indépendant s’oppose lui aussi au budget 2020.

«Pour y arriver, il y a eu des coupures dans le budget. J'en ai parlé lors de la rencontre. À la protection de l'environnement, on a un budget de 7000 $. On n'a pas renouvelé le poste de l'enviroconseillère», fait savoir François Robillard.

Les coûts des inondations pas dans le budget

Le budget présenté samedi ne prévoit pas, par ailleurs, les coûts des inondations d’avril 2019.

Sans aide du gouvernement, Sainte-Marthe-sur-le-Lac devrait avoir à financer 25 % des dépenses des services d’urgence déployés et 20 % des 49 millions $ de la nouvelle digue.

Des coûts qui devraient être visibles sur le budget de l’an prochain.

«On va répercuter ça où? Sur le compte de taxes des citoyens. Il faut que les ministres comprennent notre position et le fardeau fiscal que cela impose à mes citoyens», précise la mairesse de la ville, Sonia Paulus.