Histoires d’amour à distance

Parfois, le fait de prendre un peu de recul lorsqu’on est en relation peut s’avérer bénéfique. Or, il arrive que la distance devienne problématique lorsque les deux partenaires doivent la vivre pour des raisons qui échappent à leur contrôle. Mais il est aussi tout à fait possible qu’une relation à distance soit choisie et sciemment organisée. Comment vivre sereinement une relation à distance, peu importe le contexte ? Et le sexe dans tout ça ?

S’exprimer

Comme toute relation de couple demande patience, communication et de nombreuses autres attentions, il est essentiel de s’assurer d’établir de solides bases pour s’y épanouir. D’autant plus lorsque la distance sépare les partenaires. Possible d’entretenir une complicité sexuelle autrement qu’en habitant sous le même toit ? Absolument, diraient plusieurs ! Judith et George, partenaires amoureux depuis six ans, nous racontent : « Quand Judith et moi avons débuté notre relation, elle était à Montréal et moi à Roberval. Ce qui n’était pas facile c’est que j’étais aussi en plein divorce. Tout a commencé très lentement parce que je n’étais pas prêt du tout à m’engager de nouveau. Et Judith m’a initié au FaceTime ! Je m’organisais pour lui parler quand tout le monde avait quitté au travail, que j’étais seul dans mon bureau. On a passé de longs moments à jaser, mais aussi à entreprendre des choses plus sexuelles. Le fait de se voir, de s’entendre, c’est super érotique. Nos retrouvailles étaient d’autant plus extraordinaires. Quand nous avions envie d’être plus cochons, je louais une chambre d’hôtel et on faisait l’amour... chacun de notre côté en nous masturbant devant l’autre. On a aussi essayé les textos érotiques, mais j’avais continuellement peur que quelqu’un de mal intentionné tombe dessus et que ça se retourne contre moi, donc on n’a pas fait ça longtemps. Ce que j’aime beaucoup, c’est de lui envoyer des cadeaux surprises coquins. Un petit mot, une pièce de lingerie, un bijou, j’ai même déjà envoyé par la poste un vibrateur. Je dirais que l’essentiel dans une relation comme la nôtre, c’est la communication. Je sais que c’est comme ça pour toute relation, mais je dirais que c’est particulièrement vrai pour les relations à distance. Faut se parler ! Et beaucoup. Il faut exprimer notre amour à l’autre parce qu’on ne peut pas le montrer. Pour nous, c’est formidable, c’est la femme qui me connaît le mieux, à qui j’ai raconté le plus de choses parce qu’on prend le temps, on doit prendre ce temps-là pour en apprendre sur l’autre. Je n’ai jamais ressenti ça et nos moments d’intimité sexuelle sont tellement intenses parce que l’on récolte ce que l’on sème toute la semaine ! Je ne vois pas ma relation avec elle autrement ! »

Que souhaitez-vous ?

Pour bien vivre une relation amoureuse à distance, il faut être en mesure de déterminer ce qui est important pour vous et aussi ce que vous souhaitez y retrouver. Ces questions importantes peuvent non seulement vous guider, mais elles peuvent également vous permettre de savoir ce que vous vivez correspond à ce dont vous avez envie dans une relation :

Qu’est-ce que la fidélité pour vous ? Que considérez-vous comme étant de l’infidélité ? Ressentez-vous de la jalousie ? Souhaitez-vous vivre une relation exclusive ? Comment voyez-vous votre avenir ? Dans cinq ans, dans 10 ans ? Penseriez-vous à déménager ? La communication est-elle ouverte et franche ? Craignez-vous de dire des choses à l’autre de peur de ne pas être compris, rejeté ou jugé ? Quelle place souhaitez-vous avoir dans la vie de l’autre ? À quelle fréquence souhaitez-vous vous contacter ? Comment souhaitez-vous vivre votre sexualité ?

Plusieurs autres points méritent votre attention, mais une chose est certaine, pour qu’une relation à distance fonctionne, il est nécessaire que les partenaires soient au même diapason et qu’ils souhaitent des choses similaires, ou du moins qu’ils regardent dans la même direction. Plus les paramètres de la relation seront clairs, moins il y aura de risques de frustration ou de dérapage. Pour activer une sexualité à distance, osez utiliser la technologie actuelle, revisitez les bonnes vieilles méthodes comme les lettres à la poste, les cartes postales, les bouquets de fleurs envoyés au bureau... Bref, l’important est de faire de votre couple un modèle qui vous ressemble et qui vous donne envie de retrouvailles érotiques mémorables !