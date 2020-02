Inspirées par la mystérieuse Jackie

Les Hay Babies sont de retour avec un troisième album en carrière, Boîte aux lettres. Pour le trio indie-folk acadien, c’est une correspondance retrouvée entre une jeune femme, Jackie, et sa mère qui a déclenché tout le processus créatif du nouveau disque. Le Journal a rencontré Vivianne, Julie et Katrine autour d’un café.

C’est un peu un coup du destin qui est à l’origine de Boîte aux lettres. Parce qu’elles s’occupaient d’une boutique vintage à Moncton, Julie Aubé et Katrine Noël se sont fait offrir par une amie plusieurs articles d’époque dont elle avait hérité. Et dans le lot se trouvaient environ 65 lettres et cartes postales.

Elles ont remarqué qu’il s’agissait d’une correspondance entre Jackie, ou Jacqueline, et sa mère. La jeune femme, dans la vingtaine, avait quitté Moncton, en 1965, pour aller s’installer à Montréal.

« Elle a écrit à sa mère durant quatre ans presque à chaque semaine, raconte Julie. Elle parlait de sa vie “grandiose” à Montréal. Elle racontait qu’elle voyait des avocats, des docteurs et même que des photographes voulaient prendre des photos d’elle. »

Voyant ici un filon créatif, Julie et Katrine ont embarqué dans le projet leur troisième acolyte des Hay Babies, Vivianne, pour voir si elles pouvaient écrire des chansons autour de la vie de Jackie. L’inspiration ne s’est pas fait attendre. « C’était un cadeau du ciel, un bijou rare, dit Julie. On pourrait faire une thèse universitaire sur l’histoire de Jackie. »

Garder le mystère

Au début, les musiciennes ont tenté d’en savoir plus sur la vraie Jackie. « Ma mère a fait de la recherche pour nous aider », raconte Vivianne en riant.

Mais elles ont rapidement décidé d’abandonner leurs démarches, car elles n’étaient pas certaines de la réaction qu’aurait Jackie en apprenant qu’elles avaient retrouvé ses lettres.

« C’est mieux de garder le mystère », dit Katrine. « On a créé un monde imaginaire autour des lettres, ajoute Vivianne. On ne va pas non plus les publier. »

Si jamais la vraie Jackie – qui aurait 72 ans aujourd’hui selon leurs calculs – se manifestait auprès du groupe, les trois filles mentionnent qu’elles lui remettraient avec plaisir toutes les lettres retrouvées.

Reprendre les Stones

Parce qu’elles avaient un album concept entre les mains, les trois Hay Babies ont travaillé différemment des deux disques précédents. « Dans nos autres albums, chacune de nous écrivait une chanson au complet et l’amenait aux autres, mentionne Katrine. Mais là, presque toutes les chansons ont été écrites de 0 à 100 ensemble. Le concept était tellement intéressant qu’on voulait toutes s’aider. »

En écoutant Boîte aux lettres, une pièce accroche immédiatement l’oreille : Joue avec le feu, qui se veut une reprise de Play With Fire, des Rolling Stones. En plus d’en traduire les paroles, Les Hay Babies ont décidé d’y inclure certaines références à Moncton.

« Quand on a commencé à écrire l’album, on écoutait Frank Zappa et les Rolling Stones sur la route, indique Vivianne. En arrivant au studio, on s’est dit que ce serait cool de reprendre Play With Fire juste pour se réchauffer. On a commencé par apprendre la toune en anglais. Quand on a commencé à travailler sur le concept de l’album, on a trouvé que les paroles de la chanson des Stones avaient beaucoup de liens avec la personnalité de Jackie. »

Les Francouvertes

Cela fera bientôt sept ans que Les Hay Babies ont remporté la finale des Francouvertes. Voilà un fait d’armes impressionnant quand on sait que les musiciennes ne connaissaient même pas le concours avant d’y participer !

« On a su 15 minutes avant de monter sur la scène que c’était un concours, se souvient Julie. On pensait que c’était un festival ! » « Après ça, on a appris qu’il fallait revenir à Montréal à chaque lundi [pour la suite du concours]... », ajoute Katrine en riant.

Même si elles sont souvent à Montréal, Julie et Katrine n’ont jamais eu l’intention de quitter leur Nouveau-Brunswick natal. Et Vivianne, qui habite dans la métropole québécoise depuis cinq ans, a elle aussi l’intention de retourner vivre à Moncton prochainement.

« Ça fait cinq ans que je suis ici et j’ai eu mon temps, dit Vivianne. Je commence à réaliser que ça fait plus de la moitié de la vie du band que je suis ici. » « J’ai pensé durant cinq minutes à déménager à Montréal, dit Julie. Mais je me suis dit que dès que j’aurais des jours de congé, je retournerais au Nouveau-Brunswick ! (rires) On a la chance de venir à Montréal presque à chaque mois. Mais on a des belles vies au Nouveau-Brunswick. »

► Le nouvel album des Hay Babies, Boîte aux lettres, est présentement sur le marché. Le trio sera en spectacle le 13 mars, au D’Auteuil de Québec, et le 17 juin, au Club Soda, dans le cadre des Francos. Pour toutes les dates : leshaybabies.com