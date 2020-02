Les mots dits du samedi

Boulettes de dindon

Quelle est la bonne formule ? « Avoir un bel avenir » ou « avoir un bel avenir devant soi » ? Il serait assez étonnant que l’avenir arrive autrement que... devant soi. Avoir un bel avenir devant soi est un pléonasme. Un pléonasme est la répétition dans un même énoncé de mots ayant le même sens. Certains pléonasmes sont tellement utilisés qu’on ne les remarque plus. Par exemple, s’avérer vrai (pour s’avérer) ; s’entraider mutuellement (pour s’entraider) ; et, bien sûr, se lever debout, monter en haut ; descendre en bas, etc. D’accord, ce qui peut être appelé un pléonasme d’insistance peut avoir son petit effet : je l’ai vu de mes yeux ; je l’ai entendu de mes propres oreilles, etc. Mais exprimer deux fois la même idée dans une phrase est généralement maladroit et inutile.

2- Bien sûr, D. St-Pierre et Monique F., on peut manger du spaghetti ! Du spaghetti aux tomates cerises, au tofu ou aux boulettes de dindon. Cependant, selon le français dit correct, les pâtes alimentaires se mangent au pluriel : des spaghettis, des gnocchis, des raviolis. « Du spaghetti » se dit dans le langage populaire. C’est accepté. Cela dit, pourquoi met-on un s à brocoli, à ravioli, à graffiti, au pluriel ? Brocoli vient de broccoli (deux c en italien), pluriel du terme broccolo. De même, ravioli vient du pluriel de l’italien raviolo et graffiti du pluriel de graffito. Ravioli, graffiti, brocoli, etc., termes singuliers en français, sont des mots pluriels dans leur langue d’origine. En français, on leur ajoutera un s pour former le pluriel.

Drôle de mixture

1- « Que veut dire “végane” au juste » ? demande une lectrice, Gaétane. Un végétarien a retiré de son alimentation toute chair animale, mais peut consommer des aliments d’origine animale comme les œufs et le lait. Le végétalien, lui, exclut de son alimentation la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, le miel, etc. Le végan est un adepte du véganisme ou du « végétalisme intégral », véritable mode de vie mariant une alimentation par les végétaux au refus de consommer tout produit né de l’exploitation animale. Le végan enfonce loin le bouchon de l’auto-interdiction. Un végan refusera de porter du cuir, de la fourrure, de la laine et tout accessoire fabriqué de plume, de corne ou de perle.

2- « Dans trop de menus de restaurant, remarque Valérie, il est inscrit salade de chou... avec un x à chou. Il me semble bien qu’un x soit inapproprié puisqu’il s’agit d’une seule variété de chou ». Selon certains ouvrages de référence, il serait préférable de mettre les mots « fruit » et « légume » au pluriel quand ils sont employés comme compléments déterminatifs de jus, de soupe, etc., puisqu’on peut présumer que plusieurs fruits ou légumes sont entrés dans la préparation du produit. Mais, soupe au chou ou soupe aux choux ? Le singulier quand la préparation est composée d’un seul chou (ou d’une seule sorte de chou), mais « chou » au pluriel quand la recette comprend plus d’un chou ou un mélange : chou-fleur et chou-rave, par exemple. Ce serait bon, cette mixture ? Pas le courage d’essayer.

Quelle est la bonne formule ?

1- Tant qu’à y être ou quant à y être ?

2- Merci de m’offrir votre aide ou merci pour m’offrir votre aide ?

Les lettres mêlées

É É I I D O M C R T

Définition : Faiblesse, imperfection.

Réponses

Quelle est la bonne formule ?

1- Tant qu’à y être. 2- Merci de m’offrir votre aide.

Les lettres mêlées : MÉDIOCRITÉ