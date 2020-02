Mackenzie Hughes signe la meilleure ronde

L’Ontarien Mackenzie Hughes a remis la meilleure carte de pointage de la troisième journée de la Classique Honda, samedi, à Palm Beach Gardens, en Floride.

Sa ronde de 66 (-4) lui a permis de faire un impressionnant bond de 51 places au classement. Il occupe le huitième rang, à égalité avec cinq autres golfeurs. Le représentant de l’unifolié a réussi cette remontée grâce à six oiselets et deux bogueys. Son fait d’armes est d’autant plus spectaculaire, puisqu’il a évité le couperet, vendredi, par un seul coup. Après 54 trous, son pointage de 209 (-1) le place à quatre coups de la tête, détenue par l’Anglais Tommy Fleetwood.

Ce dernier a remis une carte de 67 (-3), en raison de six oiselets et trois bogueys. Il commencera la ronde finale avec une avance d’un seul coup sur l’Américain Brendan Steele, qui menait le tournoi après 36 trous. Deux autres Anglais, Luke Donald et Lee Westwood, accusent un retard de deux coups sur le meneur. Ils assureront eux aussi la poursuite, dimanche.

L’Américain Grayson Murray a réussi le coup de la journée sur le 17e trou du parcours, une normale 3 de 151 verges. Le golfeur a réussi un trou d’un coup. Il a aussi commis un triple-boguey lors de la même ronde. Son pointage de 211 le place à six coups de Fleetwood.

Les quatre autres Canadiens en lice avaient tous été éliminés au terme des deux premières rondes.