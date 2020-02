Maison neuve: bien choisir ses matériaux!

Comme futur propriétaire, avez-vous votre mot à dire concernant le choix des matériaux? Si oui, lesquels choisir? Voici une tournée de la maison pour mieux prendre votre décision!

Photo Courtoisie Les Rénovations A. Leblanc

La première chose à faire avec votre entrepreneur consiste à établir une relation de confiance avec lui. Avec son expérience et ses compétences, il sera en mesure de vous donner l’heure juste concernant les prix et les économies que vous pouvez faire. Vous allez passer quelques mois ensemble, le temps que dure la construction de votre résidence: il est important de bien s’entendre dès le départ. «Je suis en contact avec mon client tout au long du projet. Je suis là pour le guider et l’aider à bien choisir ses matériaux pour qu’il puisse respecter son budget», indique Alex Leblanc, président de l’entreprise Les Rénovations A. Leblanc.

Soyez précis

Lorsqu’il reçoit une demande de soumission pour une construction de maison neuve, M. Leblanc propose toujours au client d’être le plus précis possible. L’argent joue bien sûr un rôle déterminant dans les décisions: «On explique aux clients à quel endroit ils peuvent couper pour économiser, sans qu’il y ait d’impact sur la qualité de la construction et des matériaux», dit-il. Ainsi, certaines personnes veulent souvent avoir une toiture en tôle, un matériau onéreux. Mais si la pente de votre toiture n’est pas assez à pic, est-ce que ça vaut la peine d’investir dans la tôle? On ne verra même pas votre belle toiture. «On suggère alors le bardeau classique. Il est moins cher et de bonne qualité aussi.»

PVC, bois ou hybride?

En comparant d’autres matériaux, on remarque rapidement que le bois, très esthétique, est cependant plus dispendieux que le PVC. L’aluminium peut aussi être une option intéressante. Toute l’information que vous obtiendrez aura une incidence sur vos préférences. Dans le cas notamment du cadrage de vos fenêtres, vous pourriez opter pour un produit hybride. L’intérieur serait en PVC et l’extérieur en aluminium. «C’est pratiquement le même prix que le PVC et c’est un gros vendeur», ajoute M. Leblanc. La couleur demeure évidemment une question de goût, mais le noir ou le brun commercial pour le cadre extérieur sont très populaires, tandis qu’à l’intérieur, le blanc est une valeur sûre.

Revêtement extérieur

On peut toujours rêver d’une maison en pierre si on en a les moyens, mais pour un budget un peu plus limité, le vinyle est moins dispendieux. Le canexel est un bon compromis si vous désirez augmenter d’une coche la valeur de votre produit. «Le fibrociment se retrouve un peu dans la même gamme que le bois, mais il n’y a aucun entretien à faire», signale M. Leblanc. Une maison en bois sera vraiment belle, mais malgré sa grande résistance et sa durabilité, ce matériau exige beaucoup d’attention.

Des gens fiables

Photo Courtoisie Les Rénovations A. Leblanc

À l’intérieur, les murs sont généralement conçus en placoplâtre, ou gypse, mais vous devrez préciser s’il y aura des poutres en bois décoratives sur les murs et au plafond. Les armoires prennent de la place dans un budget: là encore, vous devez être très précis. En plus de la cuisine, vous devrez équiper vos deux salles de bain et la salle de lavage. Sans compter que vous aurez peut-être un meuble intégré qui comprendra de belles armoires... «Je propose aux gens des fournisseurs avec qui j’aime travailler. Ils sont fiables et ils assurent un bon service après-vente», explique M. Leblanc. Il calcule environ entre 20 000$ et 25 000$ au moins pour le budget des armoires. Ceci dit, vous pourriez collaborer avec votre propre cuisiniste: «Je n’ai aucun problème avec ça!» Vérifiez toutefois auprès de votre entrepreneur. Certains travaillent parfois exclusivement avec leurs fournisseurs.

La douche: une pièce en soi!

Photo Courtoisie Les Rénovations A. Leblanc

Le plancher en céramique et le système chauffant sont très appréciés. Si vous n’avez pas de chien aux longues griffes, qui risquent d’abîmer la surface, un beau revêtement en bois franc peut apporter du charme au plancher du salon. Le tapis est moins populaire et pourtant c’est un matériau très isolant. En misant sur un bon produit, vous pourriez faire recouvrir les marches de votre escalier conduisant au sous-sol.

La douche est devenue une véritable petite pièce en soi, construite sur mesure. Vous devez cependant savoir si les murs seront en céramique, la porte vitrée et la base en acrylique. Ferez-vous ajouter un petit banc intégré et désirez-vous un, deux ou trois jets? Autant de questions qui exigent des réponses afin de répondre à vos besoins et votre budget. Alors: êtes-vous prêt à choisir?