Miss Première ministre

Le jour où la mère de Gray a été couronnée première ministre du Royaume-Uni, l’adolescente a dû faire une croix sur sa vie privée. Désormais, les gardes du corps et les paparazzis font partie de son quotidien. Sa demeure – le 10 Downing Street – a des allures de labyrinthe ! En explorant ses tunnels secrets, Gray surprend une conversation dangereuse, à donner la chair de poule...

Une adolescente un brin rebelle qui aime faire la fête et défier l’autorité de sa mère. Résultat : elle devient privée de sorties et de liberté. On ne réinvente pas le monde, là ! Pourtant, malgré cette trame de fond qui se veut assez traditionnelle dans la littérature jeunesse et jeune adulte, l’auteure parvient rapidement à nous entraîner complètement ailleurs. Conspiration, trahison, complot politique, romance, suspense, action, histoire : ce roman touche tellement à plusieurs styles et thématiques qu’il est impossible de s’ennuyer en le lisant.

Le petit monde de Gray

De plus en plus d’ados s’intéressent à la politique, au sort de la planète et aux répercussions de prises de décisions importantes. On le voit avec l’impact positif que la militante suédoise Greta Thunberg imprègne sur les jeunes cerveaux, aux quatre coins du globe terrestre. Il est donc intéressant de voir une intrigue naître ainsi, dans un contexte politique qui peut sembler somme toute banal, voire ennuyeux, de prime abord.

Même si le personnage principal, Gray, voit les moindres détails de sa vie révélés au grand jour, son « monde » est loin d’être aussi grand qu’elle le pense... En dehors de sa meilleure amie Chloé, de Jake (qui lui plaît... ou pas... oui... non, ça dépend de l’humeur de son cœur !), de sa mère de laquelle elle est beaucoup moins proche qu’auparavant et de son beau-père qu’elle trouve un peu louche et énervant, Gray est la plupart du temps laissée à elle-même. Du coup, lorsqu’elle explore le monde souterrain de sa demeure qui la mène vers d’autres bâtiments gouvernementaux, on la sent autant anxieuse qu’excitée. Jusqu’à ce qu’elle découvre qu’une menace plane au-dessus de sa tête et de celle de sa mère...

Fait intéressant : l’auteure a elle-même déjà œuvré au service du gouvernement britannique. Un détail important qui ne fait que rendre l’intrigue de Number 10 davantage crédible et enlevante ! À noter que d’autres tomes sont à venir.

À lire aussi

GRETA ET LES GÉANTS

Photo courtoisie

Tant qu’à mentionner la militante suédoise, plus haut, la parution de ce magnifique album tombe à point ! Inspirant à souhait, ce court récit raconte la véritable histoire de Greta Thunberg, ce qui l’a menée à constater le changement climatique et ses répercussions, à lutter pour donner une nouvelle voix à la planète, jusqu’à sa nomination pour le prix Nobel de la paix, en 2019. La petite Greta vit dans une superbe forêt menacée par les Géants. Les animaux sont tristes, fatigués et ils ne savent plus où trouver refuge... Ce qui est merveilleux, également, c’est que ce livre a été imprimé sur un papier recyclé de fabrication québécoise et qu’un don correspondant à 2 % du prix de vente est remis à l’organisme environnemental 350.org pour chaque exemplaire vendu.

LA QUÊTE D’EWILAN T.7 : L’ÎLE DU DESTIN

Photo courtoisie

Pour les fans de bandes dessinées, le temps est venu de replonger dans le monde fantastique d’Ewilan. La grande conclusion des aventures de La Quête d’Ewilan est sans aucun doute un incontournable pour tout adepte de la série ! Camille, cette adolescente surdouée, et son meilleur ami Salim en ont fait du chemin depuis qu’ils ont été catapultés dans l’univers étrange de Gwendalavir... Maintenant, l’inséparable duo sait enfin où sont retenus prisonniers les parents d’Ewilan (le vrai prénom de Camille) et il s’y dirige la tête bien haute, malgré tous les dangers qui le guettent. Délivrer les parents de la jeune femme de l’île du Destin ne sera pas une mince tâche, surtout depuis la métamorphose de Salim en loup ! De l’aventure à la tonne dans ce dernier volet.

DESSINER C’EST FACILE : 100 % MONSTRES ET CRÉATURES

Photo courtoisie

En cette période de semaine de relâche, voici un cahier de dessin parfait pour occuper les enfants pendant des heures. On dit « occuper les enfants », mais l’important à retenir c’est qu’ils auront un plaisir certain ! Le talentueux illustrateur québécois Tristan Demers y démontre, en quelques étapes simples et claires, comment dessiner des créatures de toutes sortes plus effrayantes... et amusantes les unes que les autres. Au programme : un squelette, un fantôme, un extraterrestre, une tarentule géante, un dragon, un démon, une momie, un zombie et même une poupée maléfique. Ce livre propose également une poignée de jeux créatifs visant à éveiller l’imagination des plus petits. Une belle façon de développer une confiance en soi chez l’enfant qui doute peut-être un peu de ses talents artistiques !