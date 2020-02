Palais, Mercedes et centre de données

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le patron de Toys R Us Canada achète

Vic Bertrand, le nouveau patron de Toys R Us Canada et ancien haut dirigeant de Mega Brands (vendu à Mattel en 2014), a fait l’acquisition avec sa conjointe d’une maison de l’Ouest-de-l’Île de Montréal pour 2,67 millions $. Le vendeur est un pharmacien qui avait été condamné à une amende record en 2015 pour avoir surfacturé la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). « Cette superbe résidence à la construction de qualité et à l’architecture élégante est idéalement située dans un coin calme et tranquille », décrit la courtière Marie-Yvonne Paint, de Royal LePage.

Un héritier de Velan vend à un pro des centres de données

Peter O. Velan, un des héritiers du fondateur du fabricant de robinetterie industrielle Velan, a vendu pour 3,2 millions $ à Patrick David une propriété à Westmount. David a fait fortune dans les centres de données, en vendant la compagnie qu’il a fondée en 2013, COLO-D, à Cologix pour plusieurs centaines de millions $ en décembre 2019.

Une firme reliée à des Mexicains vend un palais

Une compagnie à numéro dont le président et plusieurs administrateurs sont établis dans l’État de Jalisco, au Mexique, a mis en vente une « résidence aux allures de palais », à Hudson, en banlieue de Montréal, pour 8,9 millions $. La propriété est équipée d’un système de sécurité sophistiqué, selon le site web de la courtière Marie-Yvonne Paint, de Royal LePage. « Une fois le portail franchi, le visiteur empruntera l’allée majestueuse qui le mènera à la résidence aux allures de palais sur le bord du lac des Deux Montagnes », décrit-elle. La propriété dispose même d’un « quartier employés », avec salle de lavage, cuisine de service, chambre de service et salle de bains.

Un méga resort de 4,3 milliards $ US à Las Vegas pour 2021

Le géant Hilton s’est associé avec la firme Resorts World Las Vegas pour la construction d’un énorme ensemble hôtelier de 3500 chambres, à Las Vegas, pour 4,3 milliards $ US en 2021. Sept piscines, un spa haute technologie et de nombreux bars et restos sont prévus.

Le succès de Mercedes à Laval

Le concessionnaire de voitures de luxe Mercedes-Benz de Laval a vendu 2300 voitures l’an dernier, soit 32 fois plus qu’à ses débuts, il y a 30 ans. À sa première année, il en avait écoulé tout juste 70. Les voitures Mercedes ont la cote auprès des Lavallois aisés qui sont de plus en plus décomplexés face à l’argent, selon les deux sœurs aux commandes de cette entreprise familiale, Carole et Louise Leblanc. « Le Québécois typique n’a plus peur de démontrer un signe de succès », nous a confié Carole Leblanc, la présidente de l’entreprise, lors d’une rencontre à ses bureaux cette semaine. Ces deux femmes qui brillent dans un monde d’hommes se réjouissent d’ailleurs que de plus en plus de femmes optent pour Mercedes. Paradoxe en cette ère d’« urgence climatique » : les gros VUS de Mercedes sont de plus en plus prisés par les clients.