[PHOTOS] Hockey pee-wee: l’équipe féminine championne célébrée à Lévis

Près d’une semaine après avoir écrit une page d’histoire de l’International pee-wee B.S.R. de Lévis, les joueuses des Husky de Chaudière-Appalaches ont eu droit au prix ultime de toute équipe championne : un défilé pour souligner l’exploit!

L’entraîneur Gino Pouliot l’avait promis à ses filles et il a tenu parole en organisant littéralement une parade dans les rues de Saint-Étienne-de-Lauzon samedi matin avec l’appui de la Ville de Lévis.

Photo Roby St-Gelais

«J’avais dit que si on gagnait, je leur faisais une parade. Elles ont gagné, il faut que je tienne ma promesse! C’était vraiment pour les mettre sur la map. Je voulais montrer à tout le monde que ces filles ont gagné. J’ai eu plusieurs messages cette semaine.

«Ce n’est pas rien de gagner un tournoi masculin, à 10 joueuses en plus [...] Le tour vient vite et ça devient de plus en plus difficile physiquement de combattre contre les garçons mais elles ont suivi le rythme», a souligné l’instructeur toujours sur un nuage.

Photo Roby St-Gelais

Traitement royal

Dimanche dernier, les Husky sont devenus la première formation féminine à remporter les grands honneurs du tournoi B.S.R. en 45 ans d’existence en soulevant le gros trophée dans la catégorie pee-wee B. Membres de la Ligue interrégionale de hockey féminin (LIHF), elles évoluent au niveau pee-wee AA pendant la saison régulière.

Photo Roby St-Gelais

Tout avait été pensé pour que les dix porte-couleurs de l’équipe vivent un moment unique. À bord de leur «carrosse», comme s’est amusé à dire l’entraîneur, les joueuses ont paradé dans les rues de la municipalité sous escorte policière avec leur coupe Stanley pendant que la chanson We Are The Champions du légendaire groupe Queen se faisait entendre.

Parties du parc Ludger-Bastien, elles ont été accueillies sous les applaudissements dans le stationnement du centre sportif Bruno-Verret. Le député caquiste Marc Picard s’était même fait un devoir de féliciter en personne les championnes avant le début de la fête.

Photo Roby St-Gelais

«On va s’en rappeler longtemps!» ont lancé ensemble les filles de l’équipe de la Rive-Sud de Québec après être débarquées de la remorque dans laquelle elles prenaient place.

Et foi de Gino Pouliot, sa troupe ne compte pas s’arrêter là alors que les séries éliminatoires s’amorceront la semaine prochaine. Mais avant, les Husky affronteront les Rebelles de Montréal dans un programme double au Complexe Honco de Lévis, dimanche.

Photo Roby St-Gelais

«Il faut arriver et se servir de cet événement pour aller gonfler la confiance, et non pas pour dire «on est bonnes, on est bonnes». On a d’autres choses à gagner», a assuré Gino Pouliot.