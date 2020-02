Un ex-pasteur accusé d’avoir tenté d’organiser les meurtres d’un juge et d’un pasteur... depuis sa cellule

PENNSYLVANIE | Un ancien pasteur de Pennsylvanie qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente aurait tenté de faire tuer une juge et un pasteur depuis sa cellule, selon la police du comté de Somerset.

Jacob M. Malone, 37 ans, a été mis derrière les barreaux en 2017 après avoir plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle sur une jeune fille de 17 ans. Il aurait commencé à agresser l’adolescente en 2014 alors qu’il était pasteur jeunesse dans une église du comté de Chester.

La police de Somerset a indiqué avoir reçu un rapport, le 18 février dernier, de la prison de Laurel Higlands, où l’ancien pasteur purge sa peine, indiquant qu’il tentait d’organiser les meurtres de la juge Jacqueline Cody ainsi que d’un pasteur qui avait témoigné contre lui.

Selon ce que rapporte le Daily News, Jacob M. Malone aurait demandé à son compagnon de cellule s'il connaissait quelqu'un pour les assassiner. Son codétenu lui aurait répondu de «laisser tomber».

Le 20 février dernier, les policiers ont découvert qu’un second détenu avait reçu des notes de la part de M. Malone avec une carte de l’église où officie le témoin clé ainsi que des détails sur le déroulement du service du dimanche.

Ce détenu a déclaré que Jacob M. Malone lui avait offert 5000 $ US pour tuer le pasteur et de l’argent supplémentaire pour le meurtre de la juge Jacqueline Cody. Cette dernière avait refusé d’alléger sa peine et rejeté un accord de plaidoyer. Il avait alors été condamné à une peine de trois à six ans et est inscrit sur le registre des délinquants sexuels jusqu’en 2032.