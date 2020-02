Une retraite pas si reposante

Thierry Lhermitte ne passe pas par quatre chemins pour décrire le personnage de jeune grand-père fraîchement retraité qu’il incarne dans la nouvelle comédie Joyeuse retraite : « Il est épouvantable ! », lance le célèbre acteur français en riant.

Dans ce premier long métrage du réalisateur français Fabrice Bracq, Thierry Lhermitte et Michèle Laroque se glissent dans la peau d’un couple de nouveaux retraités qui rêvent de vendre leur maison pour aller s’installer sous le chaud soleil du Portugal. Mais ils s’apercevront rapidement qu’il n’est pas si facile que cela de se débarrasser de ses obligations familiales. Car ces deux jeunes grands-parents en pleine forme n’ont aucunement l’intention de passer leur retraite à s’occuper de leurs enfants et petits-enfants. Seraient-ils un peu égoïstes ?

« Ils sont épouvantables ! » répond d’entrée de jeu Thierry Lhermitte lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal plus tôt cette semaine.

« C’était d’ailleurs assez marrant d’imaginer des gens aussi égoïstes et déplaisants. Ils changent un peu à la fin du film, mais bon ! Le personnage joué par Michèle [Laroque] est particulièrement horrible. C’est surtout elle qui a le projet d’aller au Portugal pour ne pas s’occuper des enfants. Mon personnage est plutôt faible et lâche. »

Cynisme

Joyeuse retraite a connu un beau succès en France, attirant plus de 1,3 million de spectateurs dans les salles de l’Hexagone depuis sa sortie en novembre dernier. Thierry Lhermitte avait tout de suite perçu le potentiel comique du film en lisant le scénario écrit par Fabrice Bracq, jeune réalisateur qui s’était déjà fait remarquer avec ses premiers courts métrages.

« C’est son premier long métrage, mais il avait fait avant cela un court métrage qui était très amusant et qui avait fait le tour du monde », explique l’acteur de 67 ans.

« Joyeuse retraite est ce genre de film qui traite des relations familiales avec un peu de cynisme et de mauvais esprit---, comme c’était le cas avec Tanguy ou La vie est un long fleuve tranquille. Il s’agit de se moquer de ces travers-là. Je ne sais pas si ça dit quelque chose de profond, mais c’est certainement amusant de faire une comédie avec ce concept. »

Dans Joyeuse retraite, Thierry Lhermitte forme un duo comique avec Michèle Laroque, elle aussi une experte en comédie. Étonnamment, c’est la première fois que les deux comédiens français avaient l’occasion de s’échanger des répliques.

« C’était agréable parce que c’est la troisième fois qu’on joue dans un même film, mais c’est la première qu’on partage des scènes ensemble, relate Lhermitte. On s’est trouvés sur la même longueur d’onde tout de suite. C’était très plaisant. »

Retour au Québec ?

C’est connu, Thierry Lhermitte aime beaucoup le Québec et ne rate jamais une occasion de venir faire un tour, d’autant que son fils vit à Montréal avec sa petite famille depuis quelques années.

L’acteur, connu pour ses rôles dans les comédies à succès Le Dîner de cons, Le père Noël est une ordure et Les Bronzés, avait offert une série de représentations de la pièce Inconnu à cette adresse sur les planches du TNM en 2016. Un an plus tôt, il avait passé plusieurs semaines à Montréal pour le tournage du film La nouvelle vie de Paul Sneijder, une adaptation d’un roman de Jean-Paul Dubois.

« J’espère bien que j’aurai la chance de revenir tourner chez vous parce que j’adore cela, dit-il. Je reviens souvent à Montréal et au Québec. J’aimerais aussi retourner jouer au TNM. J’espère--- bien pouvoir y présenter un jour le spectacle que je fais en ce moment à Paris, Fleurs de soleil, une pièce adaptée du livre de Simon Wiesenthal [un rescapé des camps de la mort devenu chasseur de nazis] qui traite du pardon. J’aimerais bien la présenter chez vous. »

► La comédie Joyeuse retraite a pris l’affiche hier.