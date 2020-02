La comédienne Josée Deschênes aura à affronter une dure réalité dans sa prochaine interprétation, celle de voir sa fille disparaître de façon volontaire. Un rôle qu’elle anticipe avec beaucoup de candeur, malgré la dure réalité de la pièce Ceux qui se sont évaporés.

« C’est un sujet fascinant, troublant et surprenant », reconnaît d’emblée la comédienne Josée Deschênes. Aussi fascinant que dur, puisque la prémisse évoque l’histoire de ceux qui organisent leur disparition pour quitter leur vie sans plus jamais donner de nouvelles. « Ils ont prémédité leur disparition en laissant tout derrière eux pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, avec l’idée du sentiment de liberté, précise-t-elle. C’est aussi un sujet qui touche tout le monde, car on a tous un jour, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, eu l’idée de disparaître et de repartir à neuf. »

Le cœur d’une mère

Bien que la pièce soit campée au Québec, l’auteure Rébecca Déraspe s’est inspirée, pour écrire son histoire, du livre Les évaporés du Japon, qui se veut un reportage sur un phénomène social troublant, où environ 100 000 Japonais disparaissent chaque année, en faisant appel à des agences spécialisées.

Pour interpréter son rôle, Josée Deschênes, qui verra dans la pièce sa fille Emma (Geneviève Boivin-Roussy) disparaître, ira puiser dans son cœur de mère, d’autant plus que dans la pièce, il s’agit d’une mère bienveillante qui aimait sa fille. Comme pour toutes les mères, il est facile pour Josée Deschênes, qui a des enfants et une petite-fille, de s’imaginer le pire. « Ça remue en moi des émotions, personnellement, je pouvais m’imaginer, lorsque je répétais, l’idée de ne plus revoir mon fils, alors qu’il était parti depuis quatre mois en Asie », confie l’actrice, qui ajoute qu’il vient de rentrer de voyage.

Un défi troublant

Josée Deschênes, qui a joué dans une cinquantaine de pièces, aborde ce rôle comme la plupart des créations, avec assurance et avec tout son bagage d’expérience, mais en gardant à l’esprit le risque de la nouveauté. On se souvient notamment de sa performance dans Bonne retraite, Jocelyne, de Fabien Cloutier, qui a d’abord pris l’affiche au Théâtre La Licorne avant de faire l’objet d’une tournée l’année dernière.

Dans Ceux qui se sont évaporés, on s’interroge sur le geste d’Emma et les séquelles pour ceux qui restent. Emma laisse derrière elle ses parents (Josée Deschênes et Vincent Graton), mais aussi son propre enfant et son conjoint. « Ce geste va détruire mon personnage, on perçoit cela comme quelqu’un qui se retourne contre soi », s’exclame-t-elle.

On tentera à travers des retours dans le temps de comprendre ce qui a conduit à cette décision.

« C’est souvent plus rassurant de penser qu’il s’agit d’une disparition mystérieuse qu’une disparition volontaire, fait remarquer la comédienne. Ce n’est pas la même souffrance. »

Josée Deschênes remontera sur les planches cet été dans la pièce Appelez--moi Stéphane aux côtés de Sylvain Marcel, présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne à compter du 11 août. On la verra également, pour un soir seulement, au Théâtre La Licorne dans Qui parle ? où elle formera un duo le temps d’une lecture avec Denis Bernard. Au petit écran elle partagera la vedette avec Guylaine Tremblay dans la série Le Phoenix diffusée à Série + à compter d’avril.

Ceux qui se sont évaporés

Auteure : Rébecca Déraspe

Mise en scène : Sylvain Bélanger

Distribution : Geneviève Boivin-Roussy, Élisabeth Chouvalidzé, Josée Deschênes, Vincent Graton, Reda Guerinik, Éléonore Loiselle, Maxime Robin et Tatiana Zinga Botao

Du 3 au 28 mars

Au Théâtre d’Aujourd’hui (salle principale)