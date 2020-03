«L’île de mes démons» de Saskia Noort: abandonner une vie «parfaite»

Considérée comme l’une des auteures les plus importantes des Pays-Bas, la journaliste et romancière Saskia Noort explore les conséquences d’un viol sur la vie intime d’une femme dans un nouveau roman d’une grande puissance émotionnelle, L’île de mes démons. Difficultés intérieures, divorce, culpabilité, quête de sens et espoir de guérison sont à la base de ce livre coup de poing inspiré du mouvement #MeToo.

Après s’être à nouveau disputée avec son conjoint alcoolique et jaloux, Sara, l’héroïne du roman, décide de tout plaquer et d’abandonner un semblant de vie parfaite.

En pleine crise, elle décide de se réfugier sur une île volcanique italienne – Stromboli – pour participer à une difficile retraite de développement personnel.

Une fois sur place, elle n’a pas la vie facile. Sara est confrontée à tous ses démons intérieurs, aux souvenirs difficiles à évoquer, à son perfectionnisme, à ses attentes et à celles des autres.

Face à elle-même, elle en voit de toutes les couleurs et doit trouver une façon de s’en sortir et d’enfin guérir.

Saskia Noort, en entrevue par courriel depuis sa résidence des Pays-Bas, explique qu’après avoir écrit sept thrillers, elle avait envie d’écrire un roman parlant d’une femme qui quittait son mari.

«J’ai remarqué que la personne qui quitte l’autre, spécialement s’il s’agit d’une femme, doit porter tout le fardeau de la culpabilité.»

Elle ajoute que l’écriture du livre a été parfois très difficile et lourde d’émotions. «C’est autobiographique puisque je suis moi-même divorcée, mais mon mari ne m’a jamais battue ni trahie avec une autre femme.»

Des gens conservateurs

Dans le roman, Sara fait face aux commérages des gens de son entourage et de sa petite ville, de même qu’au jugement très sévère de son noyau social.

Saskia Noort explique que les Hollandais ne sont pas si libres que cela face aux engagements matrimoniaux.

«Les gens moins conservateurs vivent dans les villes, mais dès qu’on les quitte, les gens sont beaucoup plus conservateurs. Ils pensent que les femmes devraient rester à la maison pour s’occuper des enfants, faire du commérage et s’inquiéter qu’on leur vole leur mari. Il y a beaucoup de jugement social en ce qui concerne les femmes et il y a un mouvement conservateur aux Pays-Bas.»

Le mouvement #MeToo a clairement inspiré l’écrivaine. «Je me suis inspirée de toutes ces femmes courageuses qui ont décidé de parler. J’étais l’une d’elles et j’ai écrit un article dans le journal, parce que je suis une victime de viol. Je voulais dire aux autres femmes qu’elles ne sont pas seules et qu’on peut être heureuse à nouveau, en cessant de se sentir honteuse, coupable et humiliée.»

Le mari s’exprime

Saskia Noort, pour créer un équilibre entre ses personnages, fournit également le point de vue du mari dans cette histoire de séparation et de divorce.

«Plusieurs écrivains ont une chronique dans laquelle ils parlent désormais de leur vie privée. La plupart du temps, ils n’écrivent qu’au sujet de leur vie heureuse et spéciale et de leurs amours. J’espère qu’ils auront autant de cran que le mari, dans mon roman, et qu’ils écriront au sujet de leur colère et de leur douleur.»

Et puisqu’une grande partie de l’histoire se déroule dans un atelier de croissance personnelle très particulier, où les participants se retrouvent sur une île volcanique, Saskia Noort ajoute qu’elle a vraiment séjourné là-bas.

«J’ai fait une retraite à Stromboli, mais elle était très différente de celle que je décris dans mon livre. Mais on s’est assis sur un volcan et la plupart de mes personnages sont inspirés des vrais participants.»

Saskia Noort est journaliste et romancière.

Elle est considérée comme l’une des plus importantes auteures actuelles des Pays-Bas.

Ses romans ont reçu de nombreux prix et sont traduits en plusieurs langues.

Elle en a vendu plus de 3 millions d’exemplaires.

Son prochain thriller sera publié en hollandais, l’été prochain.

EXTRAIT

«Nous avons tout essayé. L’intégrale des livres de Paolo Coelho, d’Alain de Botton et de Jan Geurtz. Les week-ends en couple. Les week-ends en solo. Le “quand on veut on peut”. Les coups de canif dans le contrat. En parler. Ne pas en parler. Le déménagement. Les travaux. La résidence secondaire dans le Sud. Encore des travaux. La thérapie de couple. La thérapie individuelle. La semaine de thérapie. La lingerie rouge.»

— Saskia Noort, L’île de mes démons, Éditions Michel Lafon