CH : un voyage «en français»

Le Canadien de Montréal disputera ses trois prochaines rencontres à l’étranger et durant le voyage qui s’amorcera mardi, la francophonie sera à l’honneur.

Certes, les joueurs du Tricolore ne seront pas fâchés de prendre la route après avoir éprouvé d’autres ennuis au Centre Bell, là où ils présentent un piètre dossier de 14-16-6 cette saison. Ils ont obtenu davantage de succès à l’étranger, en vertu de 16 victoires en 31 matchs, mais certains visages connus des amateurs de hockey pourraient leur causer des ennuis.

Ainsi, le Tricolore aura fort à faire contre Jean-Gabriel Pageau et les Islanders de New York, mardi, au Barclays Center. Le Franco-Ontarien livre habituellement de bonnes performances face au Bleu-Blanc-Rouge et a totalisé 26 buts en 63 sorties depuis le début de la campagne.

Le club new-yorkais, en position de première équipe repêchée de l’Association de l’Est avant les duels de dimanche, compte aussi sur Anthony Beauvillier. Le hockeyeur de 22 ans a amassé 38 points, dont 18 buts, en 64 affrontements. De plus, Derick Brassard (29 points) connaît de meilleurs moments qu’en 2018-2019.

Sous le soleil

La troupe de Claude Julien a également rendez-vous avec le Lightning de Tampa Bay, jeudi, et les Panthers de la Floride, samedi. Face à l’Éclair, l’organisation du directeur général Julien BriseBois, le Canadien retrouvera Cédric Paquette et Yanni Gourde. Les deux hommes continuent de faire leur part au sein de l’équipe : le premier a totalisé 17 points, contre 26 pour le second.

Puis, à Sunrise, les joueurs de la Sainte-Flanelle seront aux premières loges pour assister au retrait du chandail numéro 1 de Roberto Luongo par les Panthers. Le conseiller spécial au directeur général Dale Tallon sera le premier homme à recevoir une telle distinction dans l’histoire de la concession.

Sur la patinoire, le Tricolore devra avoir à l’œil Jonathan Huberdeau, qui domine les siens avec 77 points jusqu’ici. Sur le banc, Samuel Montembeault est actuellement l’adjoint de Sergei Bobrovsky. Le Québécois n’a pas défendu la cage des siens depuis le 22 février.