Comment corriger ma grossière erreur?

Ma chère Louise, je t’écris parce que je pense avoir fait une erreur terrible, du genre impardonnable. J’ai laissé tomber l’homme avec qui j’étais en couple depuis trois ans, parce que je ne m’étais pas rendu compte à quel point il était bon pour moi.

Tout n’était pas parfait et on n’était pas toujours sur la même longueur d’onde, mais après réflexion, je peux te dire aujourd’hui qu’il me manque, malgré nos divergences. À titre d’exemple, il avait pris soin de me gâter lors de mon dernier anniversaire.

J’aimerais qu’il me pardonne ce geste impulsif de l’avoir laissé tomber sur un coup de tête pour aller vers un homme plus vieux qui m’attirait. Et pour me faire bien comprendre, j’ai ajouté qu’il avait détruit ma vie. Comme tu vois, j’ai été très dure avec lui.

Et le pire dans toute cette affaire, c’est que je l’ai accusé faussement. Je me rends compte maintenant qu’il me manque, comme il manque aussi à mon fils. J’aimerais tellement qu’il me revienne. Sauf que je ne sais pas comment faire pour le récupérer et me faire pardonner. Alors je lui dis ce matin : « Mon cher André, reviens avec moi. Je t’aime et tu me manques ! »

Natacha Goulet

Ma chère Natacha, je vous souhaite ce matin que cet ex-amoureux lise votre lettre, et en particulier vos excuses. Mais j’espère que vous êtes consciente qu’il s’agit d’un coup de dés, et que les chances que ça se produise sont minces. C’est pourquoi je vous suggère autre chose qui risque d’atteindre votre but de façon plus efficace.

Pourquoi ne pas prendre la peine de lui écrire directement ? Il mérite certainement que vous posiez un tel geste d’humilité après l’avoir tant humilié. Il se peut que son amour pour vous l’incite à vous pardonner et à vouloir reprendre la vie commune. Mais même si sa réaction était contraire à vos espoirs, vous auriez au moins eu le mérite d’essayer pour ne pas regretter de ne pas avoir tout tenté.