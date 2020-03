Des bon balados pour vos finances

Même si l’argent règne sur le monde, ses concepts de bases nous échappent encore trop souvent.

Les marchés boursiers sont en difficultés, notamment à cause du coronavirus COVID-19. Est-ce un bon moment pour investir?

Quoi faire si vous gagnez une cagnotte de plusieurs millions de dollars à un très jeune âge?

Nous sommes plusieurs à nous mordre les doigts de ne pas avoir placé quelques dollars aux débuts des cryptomonnaies telles Bitcoin. Devrions-nous nous lancer dans cette aventure aujourd’hui, malgré le côté très volatile de ces devises?

De mon côté, c’est le temps des impôts et je suis toujours incertain sur où et comment je devrais placer mes économies...

Vous pouvez bien entendu dénicher de nombreux gurus de la finance, souvent autoproclamés, sur internet pour vous aider à répondre à toutes vos interrogations.

Cependant, lorsque vient le temps de prendre des décisions concrètes quant à votre argent, je vous suggère plutôt de vous en tenir à des experts ayant fait leurs preuves.

Plusieurs balados peuvent heureusement jouer ce rôle à merveille.

Ratisser large ou se spécialiser

Les balados de finances proposent généralement deux formats.

Soit le balado se concentre sur un aspect économique bien précis et élabore sur celui-ci à chaque épisode, soit il traite de divers sujets touchant de près ou de loin à votre portefeuille.

Pour les auditeurs qui cherchent à se concentrer sur un seul sujet, le choix est simple. Il peut cependant être pertinent d’élargir vos horizons et donner une chance aux productions plus généralistes.

Suivre au quotidien les variations des marchés boursiers est essentiel pour tout investisseur sérieux, mais ceci ne vous apprendra pas comment réduire vos dépenses ou comment économiser pour votre prochain voyage.

Je vous suggère donc de faire comme avec vos investissements, et de ne pas mettre vos œufs dans le même panier.

*Félicitations à toute l’équipe du balado En 5 minutes de QUB Radio pour avoir remporté cette semaine le titre de Meilleure série francophone lors des Canadian Podcast Awards. Pour en apprendre plus sur ce balado et les milles et un sujets traités du lundi au vendredi, visitez la section balados de qub.radio.

5 balados pour vous aider avec vos finances

Freakonomics - WNYC Studios



Cette production américaine de l’excellent animateur et journaliste Stephen Dubner traite de finance de façon unique et s’intéressent souvent à des enjeux plus larges, en s’intéressant notamment aux aspects sociaux. Pour un autre excellent balado du genre, essayez Planet Money.

On parle d’argent - QUB Radio

Ce balado de la marque Porte-Monnaie aborde autant des grands concepts tels la décroissance et la gentrification que des sujets plus pointus comme la réalité financière des influenceurs et comment changer de carrière.

21 millions – Capital



Pour ceux d’entre vous qui préfèrent se concentrer sur un seul sujet, ce balado français vous fera découvrir le monde des cryptomonnaies. Vous en apprendrez un peu plus sur l’histoire de ces devises virtuelles et le blockchain, la technologie derrière toute cette industrie. Pour ceux qui préfèrent rester au courant de l’évolution des marchés boursiers, je vous suggère le balado Intégrale Bourse de BFM Business.

So money - Farnoosh Torabi

Plutôt que se concentrer sur des reportages ou des discussions à plusieurs intervenants, la talentueuse Farnoosh Torabi propose une seule entrevue par épisode avec un entrepreneur ou autre acteur du milieu de la finance. Peu importe que vous soyez ou pas homme ou femme d’affaires, les réponses de ces experts vous aideront à mieux gérer vos finances personnelles. Avec plus de 1000 épisodes à écouter, vous y trouverez certainement votre compte.

Question d’intérêt – Ici-Radio-Canada Première



Le journaliste Gérard Fillion décortique à chaque semaine dans ce balado de grands enjeux économiques touchant à l’actualité ou s’intéresse à des questions simple et compliquée à la fois que tout adulte s’est déjà posées au moins une fois dans sa vie.