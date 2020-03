Elle évite la faillite grâce à son assurance

S’armer d’une assurance voyage ne garantit pas un service de qualité, comme l’a appris à la dure la Québécoise Camille Poirier, blessée en Californie il y a près de quatre ans.

« Malgré la mésaventure, je me suis quand même dit : “Une chance que j’ai pris des assurances.” J’aurais fait faillite », souffle la femme de 27 ans.

Photo courtoisie

Elle s’est cassé la cheville lors d’un voyage à Yosemite, en Californie, en juin 2016. Il s’agissait d’une grosse blessure avec quatre factures, des ligaments déchirés et le pied complètement renversé.

Elle a dû attendre les secours pendant plusieurs heures en montagne avant d’être amenée à une clinique locale. Sur place, les employés ont fait des radiographies et mis une attelle à son pied.

Le lendemain, elle a contacté son assureur, RSA Assurance, pour déclarer l’accident.

L’employée lui a dit de ne pas aller dans un hôpital, mais de prendre un rendez-vous avec un orthopédiste.

Confuse, elle a néanmoins tenté de joindre un médecin. Mais en fin de journée, elle n’en pouvait plus de la douleur. Comme elle était prise de sueurs froides, de nausées et de tremblements, son copain l’a amenée dans un hôpital.

Situation stable, vraiment ?

Sur place, les médecins ont recommandé de l’opérer rapidement, vu la gravité de son état.

Elle a rappelé son assureur pour expliquer la situation. Or, on lui a demandé de rentrer au Canada, lui disant que sa situation était stable.

Elle a dû faire deux heures de taxi et cinq heures de vol, alors qu’elle devait garder sa jambe stable et surélevée. Chaque vibration était douloureuse. L’assureur lui avait promis qu’elle aurait de l’aide, dit-elle.

Mais à son arrivée à l’aéroport, Air Canada ignorait tout de son état et de ses besoins. Elle n’avait pas d’accompagnateur non plus.

Grosse facture

Une agente de bord a finalement sorti ses bagages personnels pour l’aider à garder sa jambe étendue.

Elle a finalement été opérée à Montréal, mais elle n’a jamais complètement guéri, dit-elle.

Au moins, elle n’a pas eu à payer la facture de près de 15 000 $ US pour les quelques heures passées à l’hôpital.

« J’avais deux amies qui voulaient partir aux États-Unis sans assurance. Mais je leur ai montré ma facture d’hôpital », lance-t-elle.