Et de 15 pour les Wildcats de Moncton

Les Wildcats de Moncton ont signé une 15e victoire consécutive, alors qu’ils ont obtenu le meilleur 3 à 1 sur Alexis Lafrenière et sa bande de l’Océanic, dimanche après-midi, à Rimouski.

L’équipe de l’heure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été propulsée par le joueur de centre Alexander Khovanov, qui a fourni des mentions d’aide sur tous les buts des siens.

Le défenseur Jared McIsaac et l’attaquant Jeremy McKenna n’ont pas été en reste. Le premier a inscrit deux buts, tandis que le second a amassé une réussite et une aide.

L’unique filet de l’Océanic a été obtenu par Lafrenière. Celui qui est considéré comme le plus bel espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a ainsi obtenu son 32e but cette saison.

Devant les cages, Olivier Rodrigue a repoussé 28 rondelles dans la victoire, alors que Jones Creed a été battu trois fois sur 24 lancers dans la défaite.

Miguël Tourigny donne la victoire à l’Armada

Dans les Basses-Laurentides, le défenseur Miguël Tourigny a dénoué l’impasse en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a battu le Titan d’Acadie-Bathurst 4 à 3.

Il s’agissait de la neuvième réussite de l’arrière de 18 ans en 2019-2020 et de son premier but gagnant.

Simon Pinard avait permis à l’Armada de forcer la tenue d’une prolongation, lui qui avait créé l’égalité dans les premiers moments de la troisième période. C’était d’ailleurs sa deuxième réussite du match.

Benjamin Corbeil a été l’autre marqueur des vainqueurs, tandis que Rémy Anglehart, Logan Chisholm et Mark Rumsey ont été les buteurs des perdants.

Gain facile des Islanders

À Saint John, les Islanders de Charlottetown ont aisément vaincu les Sea Dogs au compte de 6 à 2.

C’est l’attaquant Brett Budgell qui a été la grande vedette offensive des gagnants, lui qui a amassé un but et trois mentions d’aide. Il s’agissait de la troisième fois cette saison que le natif de Saint John obtenait quatre points dans un même match.

Cédric Desruisseaux, Nikita Alexandrov, Gaetan Jobin et Noah Laaouan (deux fois) ont été les autres marqueurs des Islanders. La réplique des Sea Dogs est venue des bâtons de Jeffrey Durocher et Jérémie Poirier.