La campagne la plus chère de l'histoire?

Souvent, quand on aborde la question du financement des campagnes électorales, nous sommes confrontés à la démesure. Si les investissements sont, la plupart du temps, astronomiques, la présence de deux milliardaires parmi les candidats contribue à une hausse des dépenses.

Selon quelques experts, d’ici la fin de la campagne présidentielle, on aura dépensé 10 milliards de dollars uniquement en publicité. La présidentielle 2020 pourrait bien devenir la plus dispendieuse de toute l’histoire. Même s’il est important de préciser qu’à lui seul, Michael Bloomberg a dépensé près de la moitié des sommes investies, il y a de quoi donner le vertige.

Michael Bloomberg dépense sans compter parce qu’il a tout misé sur le «super mardi» du 3 mars. Arrivé tard dans la course, il a fait l’impasse sur les quatre premiers rendez-vous, son équipe arpentant les 14 États qui pourraient bien sceller le sort de la course. La stratégie de Bloomberg est très risquée et on peut se demander si de telles averses de publicités peuvent faire oublier l’image antipathique projetée par l’ancien maire de New York lors des deux débats auxquels il a participé.

Tom Styer est un autre candidat qui n’a pas lésiné sur les moyens. Milliardaire lui aussi, il a dépensé tout près de 200 millions $. Si on s’en remet aux résultats de samedi soir en Caroline du Sud, ce ne sera pas suffisant. Confronté à la défaite, il pourrait bien abandonner très bientôt et il sera intéressant de voir qui il choisira ensuite d’appuyer. Styer a déjà été généreux envers les démocrates et son soutien financier ne serait pas négligeable.

Outre les milliardaires, c’est Bernie Sanders qui dépense le plus. Fort d’un nombre considérable de petits donateurs motivés et fidèles, il a investi un peu plus de 48 millions $ en publicité, très loin devant les 13,9 millions $ de Joe Biden.

Biden a obtenu une victoire convaincante, samedi soir, en Caroline du Sud, mais ses coffres sont dégarnis. S’il veut s’imposer ou ébranler son rival du Vermont, il aura besoin d’une solide performance mardi aussi. Si ce devait être le cas, il récolterait peut-être une prime inespérée: les contributions financières de Steyer et Bloomberg.

Après mardi, la course va se resserrer. On peut presque assurer qu’il y aura des départs. S’il faut surveiller lesquels et identifier le candidat ou la candidate qu’ils choisiront ensuite d’appuyer, ne perdez pas de vue que chaque nouvelle accolade s’accompagne d’un trésor de guerre. La politique américaine est un sport pour gens fortunés.