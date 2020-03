La marée verte

Message à ceux qui s’ennuient du « bon vieux temps » où l’on pouvait mettre en branle de gros projets énergétiques sans que des militants écolos mettent les bâtons dans les roues des entrepreneurs.

Comme disent les Anglos : « Get over it ».

Cette époque est terminée et ne reviendra pas.

LA CAUSE DES CAUSES

Que vous le vouliez ou non, la protection de l’environnement est devenue LA cause numéro un de notre époque.

Pour les jeunes, aucune autre cause ne rivalise en importance. C’est la cause des causes, celle qui plane au-dessus de toutes les autres.

Plus que la laïcité, plus que la protection des frontières, plus que le partage des richesses, plus que la lutte contre le radicalisme.

Et pourquoi pas ? Nous vivons tous sur la même boule bleue qui flotte dans l’espace, quelles que soient notre religion, notre culture et notre classe sociale.

Comme le disait Albert Camus dans son célèbre discours d’acceptation du prix Nobel en décembre 1957 : « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »

Soixante-trois ans plus tard, cette déclaration (écrite alors que le monde entier craignait un affrontement nucléaire apocalyptique) est plus pertinente que jamais.

Pour les milléniaux, elle est devenue un cri de ralliement, pour ne pas dire un chant de guerre.

OISEAUX DE MALHEUR ?

On connaît la fameuse phrase d’André Malraux (que je n’ai jamais comprise, pour être franc) : « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ».

Aujourd’hui, plusieurs diraient : « Le XXIe siècle sera écolo ou ne sera pas. »

Pour certaines personnes, ce discours est alarmiste.

Vous en mettrez votre main au feu ? Pas moi.

L’Histoire est remplie d’hommes supposément sages qui ont haussé les épaules devant la menace en se disant qu’on exagérait et que tout allait finir par se régler à minuit moins cinq.

Ce n’est pas lorsqu’on s’apprêtera à foncer dans le mur à la vitesse grand V qu’il sera temps d’agir. C’est maintenant.

Je préfère dire : « Finalement, ce n’était pas aussi grave que ce qu’on prévoyait » que « Merde ! on aurait donc dû ».

LOS ALAMOS ÉCOLO

Dans les années 1940, le gouvernement américain a rassemblé les plus grosses bolles de la planète dans le désert, leur a signé un chèque en blanc et leur a dit : « Fabriquez-nous la plus grosse bombe que la Terre ait jamais vue. » Ils l’ont fait.

À quand un Los Alamos écologique ?

Comme le dit Matt Damon dans le film The Martian : « I’m gonna have to science the shit out of this ».

Ou, dans la version française : « Il va falloir que j’en chie, de la science. »

Pour certains, s’en remettre à la science est trop optimiste. On devra changer nos habitudes.

Et adopter le principe de précaution : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »

En d’autres mots : dans le doute, abstiens-toi. Ne construis pas au lieu de construire et de regretter.

Sommes-nous prêts à aller jusque là ?