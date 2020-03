Les pois: mode d’emploi 2020

Le motif à pois se pointe régulièrement dans les collections depuis les années 1920. Déjà, Walt Disney imaginait une Minnie Mouse vêtue d’un costume rouge à pois blancs avec une boucle assortie. Pour la nouvelle décennie, l’approche est moins colorée et enfantine. La fraîcheur se travaille en noir et blanc et repose surtout sur la juxtaposition de différentes circonférences de cercles. Plusieurs robes rappellent la silhouette sablier des années 1950, les belles années des pois. Lorsqu’ils sont mélangés aux teintes pastel, ils sont synonymes des années 1960. Quelle époque saluerez-vous avec votre motif à pois ?

Au contact du rose et du jaune, les pois noirs sont pimpants. Ils contrecarrent l’effet dénudé de corsage de dentelle noir de Jodi Balfour, qui porte Christopher Kane, et ils injectent une touche de fantaisie à la robe Carolina Herrera de Marsai Martin.

Kiefer Sutherland semble avoir un faible pour les foulards à pois. Il complète plusieurs de ses looks avec un tel accessoire.

Rosalia a adopté la tendance à coup de vêtements aux coupes surdimensionnées, de sa robe courte Carolina Herrera au tailleur Balmain.

Lupita Nyong’o a craqué pour la nouvelle collection de Michael Kors. Elle a fait une première sortie vêtue d’une robe qui jouait avec les pois de différentes circonférences, puis elle y est allée d’un mélange de rayures et de pois. L’astuce est de choisir les motifs dans les mêmes couleurs, ici le blanc et le brun.

Les maisons Balmain et Saint Laurent ont travaillé les minis et les grands pois sur une même robe. Scarlett Johansson a opté pour un modèle dont la bande noire ornée de cristaux donne une illusion de volume, alors que c’était le contraire pour Zoë Kravitz.

Adria Arjona et Nikki Reed ont choisi des modèles similaires. Reed s’est glissée dans une robe bleue de la marque Self-Portrait alors qu’Arjona a préféré la flamboyance de la proposition Armani Privé.

Certaines ont craqué pour des interprétations plus conceptuelles du pois. Melissa Barrera a opté pour le mélange masculin-féminin des carreaux et des pois de ce tailleur Tommy x Zendaya, tandis que Laura Dern a penché pour le contraste d’un corsage parsemé de cercles et d’une jupe composée de triangles de Fendi.

Les volants à pois blanc sur noir et noir sur blanc de cette création Carolina Herrera amplifient l’effet. Une esthétique andalouse se dégage de la silhouette de Vanessa Hudgens.

Le look rouge, noir et blanc Michael Kors Collection de Lucy Hale a un petit quelque chose des années 1950 qui fait revivre la silhouette sablier.

La blouse à pois est une façon facile d’incarner la tendance, à la manière de Katie Holmes, vêtue de Saint Laurent.