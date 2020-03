Les relations amoureuses en milieu de travail sont risquées

Lisant votre chronique, je suis tombé sur la lettre de cette jeune femme gaie qui disait avoir le béguin pour une de ses collègues de travail. Le meilleur conseil que vous auriez pu lui donner se tient dans une phrase anglaise : « Never fuck with the payroll ! » C’est une phrase crue bien sûr, mais qui veut tout dire.

Sachez que j’ai toujours appliqué ce principe durant toute ma carrière et que je n’ai ainsi jamais eu de problèmes. Oh, bien évidemment, j’en ai eu des chances d’aller voir ailleurs. Bien des collègues de travail m’ont fait, comme vous le lui dites si bien d’ailleurs, des appels du pied au cours de ma carrière. Mais je n’ai jamais sauté la clôture. Car j’ai toujours trouvé qu’une partie de jambe en l’air ça n’en valait pas la chandelle. Surtout par respect pour le couple que je forme avec ma conjointe. Briser ma famille pour une histoire de cul, ça ne m’a jamais vraiment tenté. Autrement dit, des affaires de cœur avec des collègues de travail : JAMAIS ! C’est ça que vous auriez dû lui répondre.

André G.

Cela aurait été intéressant que vous lisiez cette lettre pour ce qu’elle disait et non pour ce que vous souhaitez lui faire dire afin de prouver votre point. Cette personne gaie ne voulait pas sauter la clôture puisqu’elle n’était pas en couple. Elle se demandait si elle devait avouer son amour à une collègue de travail avec qui elle s’était liée d’amitié, alors que celle-ci était mariée, heureuse, et mère de deux enfants. Le risque de perdre une amie constituait le plus gros enjeu dans les circonstances. Et malgré ce que vous dites, n’est-ce pas dans le milieu de travail que se forme une majorité de couples ?