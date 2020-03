Oui, je le veux: 10 trucs pour un mariage à moindre coût

Vous avez déjà fait une croix sur la robe de mariée d’Alexander McQueen pour Kate Middleton à 400 000$. Fiou! Au-delà de la grande crinoline et des bagues, d’autres économies sont à prévoir pour les futurs mariés qui souhaitent célébrer à petit prix.

C’est peut-être un luxe de ne pas avoir à se soucier de l’aspect financier de son mariage, mais c’est aussi une victoire de s’offrir un charmant événement à la hauteur de son budget. Voici 10 astuces pour mettre en œuvre une fête à moindre coût.

1. Réévaluez la liste d’invités

«La première chose, refaites votre liste d’invités, lance Élisabeth Boudreau d’Élisabeth B. Mariages & Événements. Ce n’est pas toujours facile pour des raisons politiques, mais ça peut se faire, un mariage très intime.»

Selon Maude Croteau, planificatrice pour Célébrations Cendrillon, les personnes à mince budget devraient opter pour un mariage avec moins de 50 convives.

Si vous tenez à vous unir, sans vous soucier des invités, sachez que de plus en plus de tourtereaux optent pour l’elopement, un type de mariage qui se fait seulement avec les témoins. On qualifie cet événement comme une réelle fugue amoureuse. À vous de trouver la destination!

2. Listez vos priorités

Lister ses priorités, c’est savoir ce sur quoi vous voulez faire des compromis et ce sur quoi il n’est pas question de négocier. Ciblez ces quelques musts et n’exagérez pas. Additionnez les montants reliés à ces impératifs. Voyez si cela est réaliste et surtout, déterminez rapidement comment vous pouvez les financer.

L’important, c'est de capitaliser vos énergies sur ce qui vous fera réellement plaisir.

Unsplash

3. Coupez dans le gras

Maintenant que vous connaissez vos priorités, il est temps de trouver des solutions à ce qui n’en fait pas partie. «Il y en a pour qui la robe n’est pas si importante. Il y en a qui commandent une robe de mariée en ligne en bas de 500$ et des tenues de demoiselles d’honneur sur Wish. Tout est possible», affirme Maude Croteau.

Remplacer l’immense gâteau de mariage par une table de pâtisseries, opter pour un bouquet de fleurs en papier plutôt que des fleurs naturelles, prendre le taxi au lieu de la limousine, se maquiller sans l’aide d’une professionnelle, envoyer des faireparts par courriel plutôt que par la poste; chaque élément a son option économique.

«On prend un DJ moins cher, un photographe moins cher. On oublie le transport, ce n’est pas essentiel. La décoration, on y va au minimum, explique Mme Croteau. Quand on veut, on peut.»

Unsplash - James Bold

4. Vivement les réseaux sociaux!

Pour organiser un mariage à petit prix, les réseaux sociaux seront votre allié.

«Il y a plein de forums sur les mariages, des gens qui vendent leurs vieilles décorations, qui se débarrassent de leur stock [...] C’est plein de fournisseurs en ligne. Moi-même, j’ai recours à ça parfois pour des événements dans des régions où je vais moins souvent», raconte la planificatrice de Célébrations Cendrillon.

«C’est vraiment la meilleure affaire pour faire son mariage soi-même», renchérit-elle.

Voici quelques groupes Facebook à surveiller. Et n’oubliez pas Kijiji et Marketplace. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez y dénicher.

- Bazar Mariage

- Robe de mariage, Habits, Accessoires usagés ou neufs au Québec

- Mariage au Québec Vente et Achats

- Mariage Québec

5. Une limite à faire soi-même

Très souvent, les couples optant pour le mariage économe se lanceront dans les accessoires et le mobilier DIY. Quelle excellente idée, diront certains ! Par contre, il faut avoir le temps et l’énergie nécessaire pour tout confectionner soi-même.

«Les gens qui ont fait ça m’ont tous dit: "Je n’aurais jamais dû faire ça"» , lance Mme Croteau. Cette dernière a entendu des histoires d’horreur de futurs époux s’affairant à finaliser des centres de table la nuit avant leur mariage et d’autres devoir retourner à la salle tôt le lendemain matin pour tout retirer par eux-mêmes.

Oui, c’est bien de prendre quelques tâches sur ses épaules, mais imposez-vous une certaine limite. C’est votre journée après tout!

Unsplash - Kelly Sikkema

6. La maison est-elle une option?

Toutes les organisatrices vous mettront en garde: se marier à la maison est rarement une formule gagnante pour le portefeuille. «C’est une erreur, car il faut tout louer: chapiteaux, traiteur, tables. Les gens pensent que c’est plus économique, mais ce sont les mariages qui coûtent le plus cher», avance Maude Croteau.

«Il faut aussi penser que les 200 personnes n’iront pas se servir des salles de bain dans la maison chez vous. Ça prend des installations sanitaires. [...] Le traiteur ne va pas s’installer dehors non plus», dit Élisabeth Boudreau. On a tous l’idée d’un mariage féérique et champêtre dans la cour arrière, mais voilà qui n’est pas si simple à faire.

Si vous souhaitez trouver un lieu abordable, certaines salles communautaires et petits locaux qui ne sont pas destinés de prime abord à des réceptions pourront assurément vous accommoder. Il suffit de chercher!

7. Faites aller vos contacts

Vous avez un copain photographe, une cousine maquilleuse, une connaissance couturière pour faire des retouches sur vos tenues? C’est le moment de faire aller vos contacts.

Si vous impliquez votre famille et vos amis pour certaines tâches, soyez toutefois vigilant. Au même titre que vous devez limiter vos capacités à tout prendre sur vos épaules, ne brûlez pas vos proches en leur déléguant tout le fardeau non plus. Votre demoiselle d’honneur n’appréciera pas de ramasser la salle au petit matin. Bref, trouvez la juste dose!

8. Repensez la formule

Avez-vous besoin d’un souper 5 services pour être heureux? Si vous êtes ouverts à faire autrement, différentes solutions-repas pourront vous faire épargner gros. Location d’un foodtruck, stations gourmandes, brunch-mariage: une foule de formules sont possibles pour limiter les coûts d’un grand souper. En plus, vos convives souligneront à tout coup votre originalité!

Unsplash - Tom Pumford

9. Ayez des attentes réalistes

«Les gens ne savent pas ce que les choses valent. [...] surtout avec les fameux panneaux Pinterest. On voit des choses qui sont magnifiques, mais il n’y a pas de prix associé aux photos. J’aimerais avoir un mur de fleurs, mais un mur de fleurs vaut au minimum 5 000$», relate Mme Boudreau.

Attente versus réalité: si vous ne voulez pas être déçu à la mise en œuvre de vos idées originales, qui paraissent sur papier comme le concept du siècle, soyez RÉ-A-LIS-TES.

Unsplash - Ed Robertson

10. Ne perdez pas l'objectif de vue

Le but: s’en tenir au budget déterminé. Si vous disposez d’une petite enveloppe, faites attention aux pièges. Au fil des préparatifs, vous verrez une foule d’idées toutes plus originales et grandioses les unes que les autres...mais parfois celles-ci coûtent cher à réaliser. Il faut résister!

Revenez à vos priorités de base et tenez-vous-en à cela. Ce n’est pas grave si la petite décoration que vous avez remarquée n’est pas sur la table le jour de votre mariage. Vos invités seront charmés, peu importe!