Plongeon: l’éclosion de Philippe Gagné

MONTRÉAL | Véritable révélation de l’étape montréalaise des Séries mondiales de plongeon, Philippe Gagné n’est toutefois pas arrivé sur la plus haute marche du podium au tremplin de 3 mètres par accident.

L’atteinte d’une certaine maturité physique et un répit des blessures lui ont enfin permis d’exprimer tout son talent, samedi, et de devenir le premier plongeur canadien depuis Alexandre Despatie à gagner une médaille d’or aux Séries mondiales. Il s’agissait également pour lui d’un premier podium individuel en carrière à ce prestigieux événement.

«Les blessures au dos et aux chevilles, qui sont apparues quand j’ai commencé à me concentrer sur le 3 m [en 2016], se sont stabilisées avec le temps. J’ai aussi pris de la masse pour améliorer mon impulsion sur le tremplin. On a passé beaucoup de temps au gymnase et ça porte vraiment ses fruits depuis l’année dernière», a raconté l’athlète de 22 ans.

Très longiligne, Gagné a une morphologie qui diffère des spécialistes du 3 m, généralement plus petits et musculaires. Cette particularité n’a pas toujours joué en sa faveur.

«Quand je suis arrivé sur le circuit international, je venais d’avoir une énorme poussée de croissance. Mes muscles n’étaient pas très développés et j’avais un peu des problèmes de coordination. Maintenant que ma hauteur s’est stabilisée et que j’ai plus de masse, j’ai une meilleure stabilité dans mes plongeons.»

Un traumatisme

Victime d’un accident aux derniers Mondiaux, en Corée du Sud, Gagné a dû travailler fort au cours des derniers mois pour surmonter son traumatisme. Le plongeur de Mont-Royal s’était égratigné tout le côté du dos en heurtant le tremplin lors des préliminaires de l’épreuve synchronisée.

«Ça reste dans la tête, mais j’y pense de moins en moins. Quelques semaines plus tard, aux Jeux panaméricains, je ne pensais qu’à ça quand j’étais sur le tremplin.»

Ce plongeon, un trois et demi arrière renversé, ne lui a causé aucune difficulté cette fin de semaine à Montréal. «La confiance revient.»

Concernant ses autres plongeons, l’ajout d’un quatre et demi avant lui permet d’avoir de plus grandes ambitions.

«J’ai ajouté ce plongeon avec un degré de difficulté de 3,8 justement pour pouvoir compétitionner avec des gars comme ceux que j’ai affrontés en finale, qui font des listes immenses et des pointages de 500 points. Avec ce nouveau plongeon, je savais qu’une médaille était possible. Mais de finir avec l’or, c’était complètement surprenant.»

La confiance

Ce triomphe arrive au bon moment pour Gagné, qui doit toujours assurer sa place pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’est avec une confiance renouvelée qu’il poursuivra le processus pouvant le mener à ses deuxièmes Jeux.

«À Rio, c’était juste pour vivre l’expérience. J’ai réussi à passer en finale, mais ça ne s’est pas super bien passé. J’étais tellement excité que j’avais beaucoup trop d’énergie et j’avais du mal à contrôler mes plongeons. Alors j’ai fini 11e.»

Cette fois-ci, le Québécois pourrait approcher les choses de manière différente, comme il le fera d’ailleurs pour les prochaines étapes des Séries mondiales.

«Maintenant que je sais que je peux me battre pour une médaille, j'en voudrai une autre et une troisième après!»