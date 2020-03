Pourchassée jusqu’ici pour régler sa note

Une Québécoise a cru à tort qu’elle pourrait ignorer une facture d’un hôpital de Floride, mais elle a été pourchassée par un avocat d’ici pour rembourser ses dettes.

« Est-ce que j’aurais pu prendre la chance de laisser ça aller ? Peut-être, mais j’ai eu peur », reconnaît Judith Bussières.

Il y a quatre ans, la femme de 66 ans avait pris la décision de faire un voyage en Floride prévu depuis longtemps, malgré des ennuis de santé.

Survivante d’un cancer, elle souffrait d’occlusions intestinales et n’était donc pas couverte par une assurance voyage.

Elle est tombée très malade pendant sa deuxième semaine et a passé deux jours dans un hôpital de Floride. Résultat : une facture de 31 000 $ US, soit plus de 41 000 $ CAN.

De 41 000 $ à 9000 $

Une somme qu’elle n’avait pas. À son retour, des agences de recouvrement l’ont talonnée. On lui a finalement proposé de tout régler pour 9000 $ US.

Mais elle a consulté un avocat québécois, qui lui a affirmé qu’elle pouvait les ignorer et simplement ne jamais retourner aux États-Unis.

Mme Bussières s’est dit qu’elle pouvait vivre avec ça et a tenté d’oublier.

Jusqu’à ce qu’elle reçoive l’appel « baveux » d’un avocat montréalais embauché par l’hôpital de Floride qui l’a soignée.

Il lui a demandé de payer les 9000 $ US. « Il me dit : “Si vous voulez pas payer ce montant-là, je vais aller chercher la totalité de la facture et vous allez perdre votre maison” », se remémore-t-elle.

Insultes

À l’époque, elle avait commencé une campagne de sociofinancement. Elle avait reçu plusieurs insultes d’internautes, la blâmant pour sa décision de partir non couverte.

Mme Bussières assure que l’avocat l’ayant appelée lui aurait dit que ceux qui l’insultaient n’avaient pas tort de le faire. « Je braillais comme une Madeleine », souffle-t-elle.

Craignant de perdre sa maison, elle a pris les 5000 $ reçus par sociofinancement et des proches, et emprunté à la banque pour payer les quelque 9000 $ US, soit plus de 12 000 $ CAN qu’on lui réclamait.

Mme Bussières reconnaît qu’elle souhaitait quand même payer l’hôpital pour les bons soins reçus, mais cet épisode lui a donné froid dans le dos.