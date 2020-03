Prison à vie pour avoir gardé sa belle-fille captive pendant 19 ans

Un homme de l’Oklahoma a été condamné à une peine de prison à vie pour avoir gardé sa belle-fille captive pendant près de 20 ans.

Henri Piette avait été reconnu coupable en juin dernier de la séquestration et du viol de Rosalynn Michelle McGinnis, rapporte le New York Post.

Selon les autorités, l’homme avait kidnappé Rosalynn dans la résidence de sa mère à Poteau, dans l’Oklahoma, quand elle n’avait que 12 ans.

Il l’a ensuite gardée captive pendant 19 ans, l’agressant sexuellement régulièrement.

La jeune femme a d’ailleurs eu neuf enfants de son bourreau, dont deux, avant même l’âge de 18 ans.

Des témoins ont raconté au procès que Piette, 65 ans, aurait déplacé sa victime et ses enfants une douzaine de fois à travers les États-Unis et le Mexique.

C’est d’ailleurs là que Rosalynn McGinnis a réussi à s’enfuir en juillet 2016.

Celle qui a maintenant 34 ans avait expliqué en entrevue à l’émission «Dr. Oz» en novembre dernier avoir eu l’aide d’un couple rencontré dans une épicerie pour s’enfuir.

«Ils m’avaient demandé où je vivais. Mais Henri était du genre à tenir les gens loin de nous. C’est comme ça qu’ils ont compris que quelque chose n’allait pas et qu’ils ont décidé de m’aider», avait-elle dit.

Le couple avait agi après avoir découvert un avis de disparition la concernant.

«La prison à vie est une sentence réservée pour les crimes les plus horribles comme ceux commis par Henri Michelle Piette», a fait savoir le procureur Brian J. Kuester au prononcé de la sentence la semaine dernière.

«Pendant 20 ans, il a abusé physiquement et psychologiquement de sa victime et de ses enfants. Pendant 20 ans, elle a eu peur pour sa vie et celle de ses enfants. Le règne de terreur de Piette s’est terminé quand Rosalynn McGinnis a eu le courage de fuir», a-t-il ajouté.

«Malheureusement, les souvenirs de ces moments seront gravés à jamais.»