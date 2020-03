Que se passe-t-il avec Sidney Crosby et les Penguins?

Les Penguins de Pittsburgh viennent de conclure un voyage épouvantable dans l’Ouest américain et souhaitent trouver des solutions le plus tôt possible afin d’éviter une chute importante au classement.

Confrontés aux trois pires formations de l’Association de l’Ouest au cours des derniers jours, les hommes de l’entraîneur-chef Mike Sullivan n’ont pas fait le poids contre les clubs californiens. Après des revers de 2 à 1 contre les Kings de Los Angeles, mercredi, et de 3 à 2 face aux Ducks d’Anaheim, vendredi, ils ont été dévorés 5 à 0 par les Sharks de San Jose, samedi.

Pittsburgh a échappé ses six plus récentes parties et l’heure est au questionnement à l’intérieur de son vestiaire.

«Ça me fait gratter la tête un peu. [...] Pourtant, la constance a été l’un des atouts de ce groupe cette saison, a déclaré le pilote au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Pour quelconque raison, nous avons frappé un nœud et on doit trouver le moyen de s’en sortir.»

Étrangement, le capitaine Sidney Crosby n’a pas son aplomb habituel. Au cours de la séquence de six défaites des siens, il a été limité à une mention d’aide et surtout, il a conservé un piètre différentiel de -8. Sa fiche pour l’ensemble de la campagne est de -9.

«Je comprends bien ce qu’il faut faire pour gagner, mais je dois assumer mes responsabilités et prendre les choses en main, a-t-il admis. Dans les situations-clés, vous devez effectuer de gros jeux et livrer de grandes performances, surtout lorsque l’équipe tire de l’arrière et accumule les échecs. Je n’ai pas fait cela. Donc, je prends le blâme.»

«C’est dur à accepter. On est en retard au pointage et on joue du hockey de rattrapage, mais la rondelle n’entre pas pour nous. La combinaison est pour le moins défavorable», a-t-il ajouté.

Retour en force attendu

Les Penguins voudront profiter de la visite des Sénateurs d’Ottawa, mardi, pour revenir sur la voie du succès. Toutefois, rien ne leur sera donné.

«On doit comprendre qu’il n’est pas facile de gagner, peu importe contre qui nous jouons, a affirmé le vétéran Evgeni Malkin. On ne s’aide pas les uns les autres. Mais on a encore du temps. Il nous reste 18 matchs et il faut changer en réglant nos problèmes.»

«Ce qui est bien, c’est qu’après avoir perdu la confiance, on peut la retrouver aussi rapidement, a précisé Sullivan. Ça commence par une séquence sur la glace et ensuite, on peut bâtir là-dessus. Il faut s’assurer qu’une fois celle-ci revenue, on puisse travailler adéquatement et afficher la bonne attitude pour saisir la prochaine opportunité de réussir.»