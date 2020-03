Scotty Blues

Je me suis toujours demandé pourquoi le Canadien n’a jamais célébré la carrière, l’œuvre et le génie de celui qui aura probablement été le plus grand coach de l’histoire de la Ligue nationale. Et son histoire de conquête de 9 coupes Stanley dans trois villes différentes est tout simplement merveilleuse.

Le bonhomme a aujourd’hui 86 ans, il est né à Verdun et il s’appelle William... William Bowman et son surnom restera à jamais dans les annales : Scotty... Scotty Bowman. Dans toute l’histoire, personne n’a gagné comme lui, personne n’a dirigé comme lui.

Sa première coupe Stanley, il l’a gagnée derrière le banc du Canadien en 1973. Guy Lafleur se cherchait encore. Les bombes en attaque s’appelaient Lemaire, Cournoyer, Henri Richard et Frank Mahovlich. Il a composé un système défensif qui est devenu le Big Tree et, dans le net, il a misé toute sa confiance sur un intello de Toronto, un certain Ken Dryden. Le menton en l’air, sûr de lui, il a vaincu autoritairement les Blackhawks de Chicago et il a bu dans le gros trophée pour la première fois. Montréal était en liesse.

Moins de deux mois après le merveilleux défilé, rue Sainte-Catherine, Mme Bowman donnait naissance à un fils et l’envie était trop forte, le petit Bowman allait s’appeler Stanley.

Je vous écris ça aujourd’hui pour vous faire sourire. Quarante-sept ans, plus tard, curieusement, William Scotty Bowman est consultant pour les Blackhawks de Chicago parce que son fils, Stan, est le directeur général de cette équipe, la même qui s’était fait planter royalement par le bonhomme le 10 mai 1973. Stan, bien sûr, vous devinez, c’est le petit Stanley. L’an prochain, un beau samedi soir avant un match Canadiens-Blackhawks au Centre Bell, il faudrait célébrer les deux hommes nés dans notre cour. Merci, Scotty et salut, Stanley.

De l’enclave

Au dernier décompte, sur 870 joueurs de la NHL, 550 sont gauchers, 320 sont droitiers. Sur les 84 gardiens qui ont joué dans le circuit depuis le début de la saison, seulement 6 captent la rondelle de la main droite dont Charlie Lindgren, du Canadien..

Le monsieur a maintenant 76 ans. Le 7 avril 1974, évoluant avec les Penguins de Pittsburgh, Andy Brown fut le dernier gardien à disputer un match dans la NHL sans masque. Une défaite de 6-3 contre les Flames d'Atlanta. Andy n'était pas commode et ne craignait rien ni personne, ayant écopé de 60 minutes de punition durant cette saison. Un record de gardien de but.

Jamais le système de réservation de la SEPAQ pour la pêche n'a été aussi efficace et facile d'accès. Allez sur le site et vous pourrez, une main dans le dos, vous planifier une journée, un week-end ou quelques jours inoubliables. Plus vous y allez tôt, plus grand est le choix.

Le temps passe. Il y a déjà 15 ans que l'on ne tient plus compte de la ligne rouge dans la LNH. Une erreur, à mon avis. Oui, le jeu est plus rapide en zone centrale, mais ce n'est pas là que se situe l'essence du spectacle. Sans ligne rouge, les tricheurs quittant leur zone trop hâtivement sont encouragés alors que le jeu de passes courtes est défavorisé.

Les fous de la motoneige ne dorment pas sur la switch. Le SneakPeak les 9 et 10 mars à Laval dévoile déjà les nouveautés 2021 de Ski-doo, Polaris, Yamaha et Artic Cat. Même chose à Québec les 13 et 14 mars. Pourquoi pas une année d'avance ?

La motoneige au Québec ? Plus de 700 millions de retombées qui sortent des poches de 400 000 adeptes pour qui chaque tempête est un cadeau de la nature.

Dans un peu plus d'un mois et demi, vous pourrez jouer au golf . La question qui tue. Est-ce qu'on aura encore plus d'un million de golfeurs au Québec ? J'en doute.

On aime bien voir les gardiens de but sortir de leur filet et donner un coup de pouce à leurs défenseurs en maniant la rondelle. Martin Brodeur était un maître, mais le record de Grant Fuhr sera-t-il un jour égalé ? Lors de la saison 1983-84 avec les incroyables Oilers de l'époque, Fuhr avait amassé 14 aides en 44 matchs.

