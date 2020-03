Stamkos: une décision douloureuse, mais nécessaire

Le Lightning de Tampa Bay a pris la décision d’envoyer Steven Stamkos sur la table d’opération avec résignation, mais selon son entraîneur-chef Jon Cooper, il s’agissait de la seule option à privilégier.

La formation floridienne aura à trimer dur pour rejoindre les Bruins de Boston au sommet de la section Atlantique, puisque son capitaine manquera de six à huit semaines d’activités à cause d’une blessure au muscle abdominal. Étant encore à sept points du sommet, elle a freinée une séquence de quatre revers en disposant des Flames de Calgary 4 à 3, samedi.

Cependant, ce résultat ne fera pas oublier la douleur reliée à cette immense perte. Celui qui sera opéré lundi à St. Louis avait raté trois parties en février et a renoué avec l’action au milieu du dernier mois. Ce retour a été trop hâtif, car l’attaquant a aggravé le problème.

«Concrètement, c’était le meilleur choix en ce qui le concerne, a commenté Cooper au site de l’organisation. C’est dur à accepter en raison du moment; nous sommes si près de la fin de la saison. Par contre, si cela n’était pas requis et que ça ne représentait pas l’avenue appropriée pour lui, nous ne le ferions pas.»

Les autres devront en faire plus

Comme c’est souvent le cas lorsqu’un joueur de renom tombe au combat, les coéquipiers de Stamkos ont émis le discours d’usage. Chacun dans le vestiaire du Lightning devra se lever et faire sa part pour combler l’absence du numéro 91.

«Steven a été un excellent hockeyeur pour nous tout au long de la campagne, a déclaré Yanni Gourde. Avec sa façon de jouer et son leadership, c’est certain qu’il nous manquera. En avantage numérique et aussi à cinq contre cinq, il gagne plusieurs mises au jeu. Il a été un meneur pour nous. Ce sera difficile de le remplacer, mais devrons lutter à travers cela. Tous auront à hisser leur niveau de jeu et être prêts à relever le défi.»

De son côté, Cooper s’engage à offrir à ses troupiers les outils nécessaires pour réussir.

«En tant qu’instructeurs, il nous faut placer les gars en position où ils seront susceptibles de connaître du succès. Là, c’est un pas dans la bonne direction. On ne doit pas lâcher en attendant son retour», a-t-il dit après le gain des siens.