CLÉMENT, Jean-Guy



Autrefois de Ste-Monique, est décédé à St-Jérôme le 29 février 2020 à l'âge de 87 ans, M. Jean-Guy Clément, époux de Mme Jeannine L'Heureux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Claude Thibault), Pauline (Eric Limoges), Alain (Elsa Bouchard), Daniel (Martine Desjardins), ses petits-enfants Dominic, Marie-Pier, Steven, Vanessa, Patricia, Maude, Laurie, ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs André, Cécile, Rita, Yvon ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 mars 2020 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h et le jeudi 5 mars 2020 dès 9 h à la résidence funéraire10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le jeudi 5 mars 2020 à 11 h à l'église Ste-Paule (920 rue Labelle, St-Jérôme, J7Z 5M5), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.