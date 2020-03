MEILLEUR DÉCARY, Denise



À Laval, le 27 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Denise Meilleur Décary, épouse de Monsieur Guy Décary.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Raymonde), Michel (Mei) et Johanne (Chris), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 mars 2020 de 17 h 30 à 20 h au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 20 h dans le salon du complexe.