GARCEAU, Ronald



Le 24 février 2020, à Wentworth-Nord, est décédé accidentellement M. Ronald Garceau, à l'âge de 50 ans, fils cadet de feu Raymond Garceau et feu Pauline Hardy.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Carole, Robert, Denis, Réjean, Yves, Claude, Lyne et leurs conjoints(tes), ses neveux et nièces, cousins et amis.La famille tient à remercier les intervenants communautaires pour leur soutien au défunt durant ses dernières années.Une commémoration se fera dans l'intimité. Direction:PATRICK LAJEUNESSEPROPRIÉTAIRE Rive-Nordwww.salonlfc.com514-770-9770