BASTIEN (née Allard), Francine



À St-Jérôme, le 28 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Francine Allard, épouse de feu Fernand Bastien.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Alain Jasmin), ses petits-enfants Maxime (Fanny), Audrey et Miguel (Valérie), ses arrière-petits-enfants Zoé, Emma, Charly et Léo. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs: Ginette, Gaetan (Lisette), Nicole et Sylvie, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 8 mars 2020 de 13h à 18h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 17h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.