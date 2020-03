Accident au Mont-Sainte-Anne: une demande d’action collective déposée

Moins de deux semaines après que 21 skieurs aient été blessés à la suite de l’arrêt brusque des télécabines, un homme de Gatineau a déposé une demande d’action collective contre le Mont-Sainte-Anne.

Le 20 février dernier, une vingtaine de skieurs ont subi des «chocs nerveux, fractures aux membres ou aux vertèbres, ecchymoses, commotions cérébrales, pertes de conscience, entorses et nausées», et des centaines de personnes ont été secouées, lorsque les télécabines de la station de ski se sont arrêtées à la suite d’un arrêt d’urgence non sollicité.

Marcel Gagnon, le requérant qui a choisi d’exercer l’action collective se retrouvait parmi ses skieurs venus profiter des joies de l’hiver. L’homme âgé de 62 ans prenait place dans une gondole avec sept autres personnes lorsque les cabines se sont immobilisées brusquement.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Journée cauchemardesque

«Il a subi de nombreux impacts, dont plusieurs à la tête. Il présente toujours une douleur à la tête, aux côtes et au cou. Il a subi une entorse cervicale», peut-on lire dans le document déposé en Cour supérieure.

Au surplus, le sexagénaire «n’a jamais eu aussi peur que lorsque la vitre de sa cabine a chuté» et qu’il a «cru mourir».

Dans la requête, on y fait mention que, ce jour-là, à la suite de l’arrêt, «certaines cabines ont été projetées sur les câbles, poulies et poteaux de la remontée» et que «le plancher de plusieurs cabines s’est retrouvé à la verticale».

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Au moins un membre du groupe a également «été projeté à l’extérieur» après que les vitres de l’habitacle se soient fracassées «mais il a pu être retenu in extremis avec l’aide de ses compagnons d’infortune.

Le requérant attribue la faute à la station de ski qui, selon lui, aurait fait défaut à son obligation «d’entretenir et d’inspecter la station de ski, y compris la remontée mécanique».

À la fin du mois, lors de la réouverture du remonte-pente, un communiqué publié par la station faisait plutôt état d’un « événement indépendant, extérieur et imprévisible.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Pour expliquer l’arrêt, la station pointait avant tout un «creux» dans la tension sur l’alimentation électrique du réseau d’Hydro-Québec, suivie d’«une succession d’événements imprévisibles» menant à l’accident.

Montant à parfaire

En son nom personnel, le requérant réclame la somme de 22 000$ pour dommages non pécuniaires et matériels.

Pour le groupe, le montant reste à définir puisque les dommages «ne sont pas entièrement consolidés» et qu’ils «sont susceptibles d’évoluer péjorativement».

Le requérant demande donc à ce que leurs recours «soient réservés pour une période de trois ans à compter du jugement à intervenir».