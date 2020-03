Ambiance survoltée pour le match d’ouverture

Samedi dernier, l’Impact a remporté son match inaugural de la saison régulière à domicile. Tout au long de ce samedi victorieux contre le New England Revolution, je me suis promené un peu partout dans le Stade olympique et, croyez-moi, il y avait beaucoup d’ambiance.

Photo Joël Lemay

Joseph Polossifakis, membre de l’équipe nationale canadienne d’escrime, a fait sonner la fameuse cloche « l’Étoile du nord » après chaque but de l’Impact. Alexandra Dionne est en compagnie de Félix Morin, d’Ulysse B. Lacoursière et de Joseph Polossifakis.

Photo Joël Lemay

Quel beau moment de fraîcheur alors qu’à l’entrée du Stade olympique, Ritef, 3 ans, nous a démontré son immense talent au grand plaisir des amateurs de soccer qui l’encourageaient.

Photo Joël Lemay

Lors de l’émission d’avant match, les analystes de soccer à TVA Sports Vincent Destouches et Hassoun Camara, ancien joueur de l’Impact, étaient en compagnie de Frédérique Guay.

Photo Joël Lemay

L’Impact peut compter sur des milliers de jeunes partisans. Sébastien Laplante est en compagnie de Mélanie Lussier et de ses fils, Sammy et Jesse Laplante.

Photo Joël Lemay

Le soccer est sans aucun doute un sport pour toutes les générations alors qu’on aperçoit Stéphan Halpin, Maxime McNeil-Tremblay, Pierre Halpin et Jean-Yves L’Heureux.

Photo Joël Lemay

Avant le début du match, j’ai rencontré devant la porte du vestiaire de l’Impact, le directeur sportif Olivier Renard qui était en compagnie de son fils, Noa, et du Montréalais Vassili Cremanzidis, responsable de l’analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs.

Photo Joël Lemay

La victoire de l’Impact a permis à Bianca Petrilli, Carlos Henriquez, Maria Henriquez et son père, Luis Henriquez, de passer une agréable journée en famille.