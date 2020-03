Cinq ans à l’ombre pour un pur rapace

Un proxénète sans scrupule qui avait manipulé deux adolescentes, allant même jusqu’à texter ses consignes à l’une d’elles pendant qu’elle était en plein témoignage en cour, a écopé lundide 5 ans de pénitencier.

« Il a tissé sa toile autour de sa proie, et j’étais sa proie », a expliqué la victime de Claudel Denorvil dans une lettre lue juste avant la condamnation du proxénète, lundi, au palais de justice de Montréal.

La tête basse, le proxénète de 31 ans n’a pas réagi à la lecture de cette lettre, pas plus que lorsque la juge Sonia Mastro Matteo a rappelé comment il avait amené deux adolescentes de 16 et 17 ans à se prostituer, en juin 2016.

Fugueuses

À l’époque, les deux victimes venaient de fuguer. Denorvil, 31 ans, est allé les chercher à une station de métro et leur a remis de fausses cartes afin de les envoyer à Calgary. Et une fois dans la métropole albertaine, il a forcé les deux mineures à se prostituer, jusqu’à ce qu’elles soient secourues par la police.

« À cet âge, on espère trouver le prince charmant, a expliqué l’une des victimes dans une lettre lue à la cour. Il me complimentait, il disait qu’il m’aimait... Il me connaît par cœur... »

La seconde victime a pour sa part fait état des dommages qu’elle a subis dans sa vie à cause de Denorvil, que ce soit sur le plan psychologique ou scolaire, ou dans ses relations avec les hommes.

Juste après, Claudel Denorvil, qui est père de deux enfants, a pris le chemin du pénitencier sous le regard des deux victimes.

« Maintenant que le processus judiciaire est terminé, j’espère que cela permettra [aux victimes] de passer à une vie meilleure », a conclu la juge.