Coronavirus : le sport écope

Pendant que la propagation du coronavirus inquiète les autorités en matière de santé dans de nombreux pays, le monde du sport n’échappe pas aux conséquences.

En effet, plusieurs dizaines d’événements sportifs tenus en Asie, au Moyen-Orient et en Europe ont été reportés ou carrément annulés. Voici ceux ayant retenu notre attention :

- Hockey

La Fédération internationale du hockey sur glace (IIHF) a décidé d’annuler l’ensemble de ses compétitions devant avoir lieu en mars. C’est donc quatre tournois masculins et deux événements féminins qui ne seront pas tenus. La majorité d’entre eux devait se tenir en sol européen.

- Baseball

Certains des derniers matchs de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo devaient se dérouler à Taïwan en avril, mais ils ont été reportés en juin.

- Tennis

Plusieurs tournois de l’ATP et de la WTA ont été annulés, dont notamment le Challenger de Bergame (Italie) et le tournoi de Xian (Chine). La Chine a également été forcée de déclarer forfait pour son affrontement de la Coupe Davis contre la Roumanie.

- Golf

La PGA a indiqué que son circuit chinois n’amorcera pas ses activités tant et aussi longtemps que la situation représente un danger pour ses athlètes. Dans la LPGA, les tournois de l’île de Hainen, de Pataya et de Singapour ont été annulés.

- Patinage de vitesse

Prévus en Corée du Sud ce mois-ci, les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste ont été annulés. Cette décision a ainsi mis fin à la saison des patineurs.

- Soccer

Plusieurs rencontres des championnats d’Italie et de Suisse ont été reportées à plus tard en mars et des parties se sont jouées à huis clos. L’ouverture des championnats chinois et sud-coréen a été reportée sans toutefois qu’une date soit établie pour un retour à la normale. Tous les matchs de la fédération japonaise de football ont été remis. Plusieurs affrontements impliquant des équipes asiatiques, dont l’équipe nationale chinoise, seront disputés à huis clos.

- Course automobile

En Formule 1, le Grand Prix de Chine, prévu en avril, a été reporté, alors que celui du Vietnam (5 avril) devrait être disputé.

- Ski alpin

Les finales de la Coupe du monde de ski auront lieu à Cortina (Italie), mais sans spectateur. De plus, la Coupe du monde masculine qui devait avoir lieu près de Pékin (Chine), en février, a été déplacée en Autriche.

- Athlétisme

Les Mondiaux en salle prévus à Nankin (Chine) du 13 au 15 mars ont été repoussés en 2021. Les marathons de Tokyo (Japon) et de Pyongyang (Corée du Nord) ont été annulés. Le semi-marathon de Paris a subi le même sort.

- Cyclisme

Les deux dernières étapes du Tour des Émirats cycliste ont été annulées après que deux membres de l’encadrement d’une équipe eurent été contaminés par le coronavirus. Le Tour de Hainen (Chine) a également écopé.

- Natation

La fédération internationale de natation a annulé deux événements, soit les Séries mondiales de plongeon prévues du 7 au 9 mars à Pékin, ainsi que les Séries mondiales de natation synchronisée de Suzhou du 23 au 25 avril.

- Lutte

Le tournoi asiatique de qualification olympique de lutte ne pourra avoir lieu à Xi’an (Chine). Une nouvelle ville-hôte n’a toujours pas été choisie. L’événement doit se tenir du 27 au 29 mars.

À Montréal

Dans les prochaines semaines, deux compétitions internationales se tiendront à Montréal, soit l’International Gymnix (5 au 7 mars) et les Championnats du monde ISU de patinage artistique (16 au 22 mars).

Pour l’événement de gymnastique, le coronavirus empêchera les athlètes du Japon et de la Roumanie de prendre part aux compétitions. La coordonnatrice marketing et communication de l’événement, Clémence Terrier, a indiqué que des mesures de sécurités sanitaires seront mises en place.

En ce qui concerne la compétition de patinage artistique, la directrice sport sécurité et communications stratégiques chez Patinage Canada, Emma Bowie, a affirmé que le coronavirus n’a aucun impact sur la tenue de l’événement pour le moment.