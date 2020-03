Coronavirus: l’hystérie

Le nouveau virus paru en Chine provoque l’hystérie dans nos pays. À l’heure des « fake news » et de la culture de la rumeur, les populations sont mal équipées psychologiquement et intellectuellement pour interpréter les informations.

Aux États-Unis, les masques sont en rupture de stock. Hier après-midi, je me suis trouvée dans un casino où certains joueurs étaient masqués et gantés. Un sondage – mais est-ce un canular ? – démontre que nombre d’Américains ont cessé de boire de la bière Corona croyant qu’elle vient de Chine.

Parlons de la Chine. Le bond en avant du pays, ses réussites économiques et sa suprématie affirmée dans le commerce international nous ont fait oublier que le pays habité par 1,4 milliard de personnes ne peut en aucune façon se comparer à nos pays occidentaux. La Chine est composée de nombreuses provinces où les gens vivent dans des conditions économiques et sanitaires moyenâgeuses.

Incertitude

Sur les 1,4 milliard de Chinois à la fin de la semaine dernière, 79 000 étaient contaminés par le virus et 2700 sont morts. Les scientifiques sérieux assurent que devant ce nouveau virus, il manque des caractéristiques épidémiologiques. Par exemple, on ignore la saisonnalité du virus, ce qui explique pourquoi il est impossible de prédire ce qui va se passer, affirment des cliniciens. Car la situation peut être très différente selon les pays.

Une chose est certaine : la bourse réagit négativement à cette menace. Or, l’inquiétude économique est un puissant facteur de panique. Comment les responsables politiques peuvent-ils calmer les esprits et contenir les réseaux sociaux où le délire tient lieu d’opinions ?

La meilleure thérapie est le calme. Il faut se laver souvent les mains et rester attentif aux symptômes. La planète n’est pas en phase terminale et la science est plus éclairante que les prophètes du malheur.