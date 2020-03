Course à la direction du Parti conservateur: Erin O’Toole amusé par une position de Peter MacKay

De passage à Québec, le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O’Toole, s’est moqué de son principal adversaire, Peter MacKay, qui a dit vouloir forcer la tenue d’une élection en octobre.



«Il n’a pas un siège dans la Chambre des communes, donc c’est impossible, pour lui, de faire ça. J’ai un siège maintenant», a lancé le député de Durham, en Ontario, aux représentants de la presse, lundi, lors de sa première présence dans la capitale québécoise depuis le lancement de sa campagne pour succéder à Andrew Scheer.



Sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre Peter MacKay avait promis, plus tôt, que «sous [sa] direction», les conservateurs «déposeront une motion de censure à la Chambre des communes» pour renverser le gouvernement minoritaire libéral «dès que possible», évoquant le mois d’octobre.



Pressé



Comme chef, M. MacKay, qui n’est plus membre du Parlement depuis 2015, n’aurait pas besoin d’être député pour que son équipe sollicite un vote de confiance. Cependant, le PCC aura besoin de 170 voix pour réussir cette opération et n’a que 121 élus à l’heure actuelle. Il ne pourra pas y arriver sans l’appui du Bloc québécois et du NPD, a soulevé M. O’Toole.

Photo Dominique Lelièvre

«On va travailler avec les autres partis sur les enjeux importants et peut-être [qu’]on va avoir un vote de confiance contre M. Trudeau dans l’automne (sic)», a-t-il déclaré tout en se disant pressé, lui aussi, de mettre en danger le parti de Justin Trudeau.



Banlieues



Dans un français fluide et assuré, mais perfectible, Erin O’Toole, un avocat et ex-militaire, s’est présenté et a répondu à quelques questions du public, principalement masculin, composé d’une cinquantaine de personnes, dans un restaurant du boulevard Wilfrid-Hamel.



Il pense pouvoir l’emporter lors de la prochaine élection générale avec l’appui des banlieues, un peu partout au pays. À Québec, il souscrit au projet de troisième lien qui sera bon «pour l’environnement» et «pour l’économie», selon lui.



Avec l’exclusion de Richard Décarie, il est l’un des huit candidats à se disputer la chefferie du PCC.